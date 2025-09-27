Gansu'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem: Longşi'de Hasar ve Yaralılar

Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletinde sabah erken saatlerde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi (CENC) sarsıntının merkez üssünün eyaletin güneydoğusundaki Dongşi ilinin Longşi ilçesi olduğunu bildirdi.

Hasar, yaralılar ve tahliye

Dingşi Afet Koordinasyon Merkezi, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaralandığını açıkladı; can kaybı olup olmadığı henüz bildirilmedi.

Depremde 4 bin 328 ev hasar görürken, Longşi ve komşu Cangşian ilçelerinde yaşayan 7 bin 812 kişi geçici olarak güvenli bölgelere yerleştirildi.

Alarm ve kurtarma çalışmaları

Bölgede 4. seviye alarm ilan edildi ve arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.