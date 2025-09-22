Gazi Üniversitesi'nde Türkiye-Polonya Rektörler Forumu — YÖK Başkanı Özvar'dan İş Birliği Çağrısı

Gazi Üniversitesi'nde Türkiye-Polonya Rektörler Forumu

Gazi Üniversitesi Beşevler Yerleşkesi'nde düzenlenen Türkiye-Polonya Rektörler Forumu TÜRK ve Polonya heyetlerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanı Marcin Kulasek, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın mesajı

Forumu açan Özvar, uluslararası çatışmaların sürdüğü, Gazze'de yaşanan trajedinin devam ettiği bir dönemde bir araya geldiklerini vurgulayarak Birleşmiş Milletler raporuna atıfta bulundu. Özvar, rapora dayandırarak "İsrail makamlarının ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı soykırım yaptığını ve yapmaya devam ettiğini doğruladı." değerlendirmesini aktardı.

Özvar, "Bu soykırım sona ermelidir." diyerek Türkiye'nin uluslararası hukuku savunma kararlılığını ve Gazze'de ateşkes sağlanması için yürütülen çabaları dile getirdi. Ayrıca yaşanan trajedilerin üniversiteler, yükseköğretim kurumları, ekonomiler ve toplumsal ilerleme üzerinde ciddi etkileri bulunduğuna dikkat çekti ve "Yükseköğretim Kurulu, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği soykırım suçları konusunda kampüslerimizde farkındalık yaratmaya kararlıdır." ifadesini kullandı.

Özvar, yükseköğretimde iş birliğinin önemine işaret ederek, "Gelecek neslin daha adil, dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye hazır olmasını sağlamak için yükseköğretim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmeliyiz." dedi. Ayrıca yükseköğretimin bilgi ve inovasyon kaynağı olmasının yanı sıra küresel dayanışma ve kapsayıcı çözümler için kritik bir platform olduğunu vurguladı.

Vize ve uluslararası eğitimde iş birliği

Son 5 yılda yükseköğretim sisteminin teknoloji, toplumsal beklentiler ve ekonomik koşullarla önemli değişiklikler geçirdiğini belirten Özvar, Türk üniversitelerinin uluslararası düzeyde ilerleme kaydettiğini söyledi ve Türkiye'nin dijital altyapı, uluslararası rekabet gücü ve sürdürülebilir uygulamalarla küresel eğitim liderliğine yönelik stratejilerini anlattı.

Özvar, Türkiye ile Polonya arasındaki iş birliğinin özellikle savunma ve güvenlik, ticaret, turizm, araştırma ve teknoloji alanlarında genişlediğini, Erasmus Plus ve Avrupa Dayanışma Birliği (ESC) programlarında aktif ortaklıkların sürdüğünü ifade etti. Ayrıca Polonya'nın son yıllarda Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkeler arasında olduğunu hatırlattı ve "Daha fazla Polonyalı öğrencinin Türk üniversitelerini ziyaret etmesi beklenmekte ve teşvik edilmektedir." dedi.

Şengen bölgesindeki akademik programlara katılan Türk öğrencilerin vize sıkıntıları yaşadığına değinen Özvar, "Vize sorununun yakın gelecekte çözüleceğine inanıyorum" ifadesiyle sürece ilişkin iyimserliğini paylaştı ve Türkiye'nin AB'ye katılma çabalarını destekleyen Polonyalı akademisyenlere teşekkür etti.

Polonya Bakanı Marcin Kulasek'in değerlendirmesi

Polonya Yükseköğretim ve Bilim Bakanı Marcin Kulasek, forumun iki ülke arasında bilim, eğitim ve inovasyon alanlarında yeni iş birliği perspektifleri açacağını belirtti. Kulasek, Türkiye ile Polonya arasında uzun bir dostluk geçmişi olduğunu, bilim ve yükseköğretimin toplumların gelişiminde kilit rol oynadığını ve ekonomik büyümeyi destekleyip uluslararası ilişkileri güçlendirdiğini söyledi.

Kulasek, Polonya'nın yükseköğretimde uluslararası ilişkilere önem verdiğini, Türkiye'den giderek daha fazla öğrenci ve akademisyenin Polonya üniversitelerini tercih ettiğini ve Polonyalı araştırmacıların Türk ortaklarla projeler yürüttüğünü vurgulayarak, "Türkiye, bilim ve yükseköğretim alanlarında Polonya'nın önemli bir ortağıdır." dedi. Yakın zamanda iş birliğini düzenleyen bir mutabakat anlaşması imzalamaya hazır olduklarını da ifade etti.

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal'ın sözleri

Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Ünal, Türkiye ile Polonya arasında 600 yılı aşkın diplomasi geçmişine vurgu yaparak iki milletin ilişkilerinin Osmanlı'dan günümüze kadar sürdüğünü hatırlattı. Ünal, "Bilimin evrensel dili bugün bizleri bir araya getirmiştir." diyerek kurulacak ortaklığın araştırma projeleri, öğrenci değişimi ve bilimsel yayınların ötesinde kalıcı dostluğun yeni bir evresini başlatacağını söyledi.

Ünal, iklim değişikliği, yapay zeka, sağlık krizleri ve toplumsal eşitsizlikler gibi küresel sorunların ortak çözüm gerektirdiğini belirterek forumun bölgesel ve küresel düzeyde çözümler üretme yönünde güçlü bir adım olduğunu ifade etti.

Diğer konuşmacılar

Polonya Akademik Okullar Rektörler Konferansı (CRASP) Başkan Yardımcısı ve AGH Krakow Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Jerzy Lis, iki ülke arasındaki uzun dostluk ve üniversiteler arasındaki etkileşime dikkat çekti. Lis, forumun iki ülkenin eğitim kurumları arasında daha güçlü iş birliği geliştirilmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gdansk Üniversitesi Rektörü ve CRASP Türkiye ile İşbirliği Temsilcisi Prof. Dr. Piotr Stepnowski ise Polonya ile Türkiye'nin yenilik ve küreselleşme konularında stratejik ortaklar olduğunu vurguladı. Stepnowski, Türkiye'nin Avrupa ile Asya arasında etkileşimi sağlayan önemli bir ortak olduğunu belirterek akademi ve öğrenci topluluklarının entegrasyonuna önem verdiğini kaydetti.

Forum, iki ülke üniversiteleri arasında eğitim, araştırma ve kültürel değişimi artırmayı hedefleyen adımların ve ortak projelerin görüşüldüğü bir platform olarak sona erdi.