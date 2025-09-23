Gaziantep Nurdağı'nda Orman Yangını: 1 Hektar Zarar

Gaziantep'in Nurdağı Kuzuluk Mahallesi'nde çıkan orman yangını 1 hektarlık alanı etkiledi; ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:16
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:16
Gaziantep Nurdağı'nda Orman Yangını: 1 Hektar Zarar

Gaziantep Nurdağı'nda Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

Olay ve müdahale

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına müdahale için 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı, 28 personel ve yaklaşık 20 araç ile operasyon başlatıldı. Bölgede jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Hasar ve sonrası

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Yazarı Oğuz Dizer Sakarya'da Toprağa Verildi
2
Şişli'de Taksicinin Öldürülmesi: Yakalanan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası: Ahi Sofrası Yarışmasında Çirleme ve Ahi Dürümü Birinci
4
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
5
Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek
6
Kassam Tugayları Gazze'de 'Yasin 105' ile Tankı Hedef Aldı, Kayıplar İddia Edildi
7
Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u Kabul Etti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek