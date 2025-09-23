Gaziantep Nurdağı'nda Orman Yangını: 1 Hektar Zarar

Gaziantep Nurdağı'nda Orman Yangını: 1 Hektar Alan Zarar Gördü

Olay ve müdahale

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Gaziantep Orman İşletme Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına müdahale için 1 helikopter, 3 arazöz, 1 su tankı, 28 personel ve yaklaşık 20 araç ile operasyon başlatıldı. Bölgede jandarma, güvenlik korucuları ve vatandaşlar da çalışmalara destek verdi.

Hasar ve sonrası

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 1 hektarlık alan zarar gördü. Olay yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.