Gaziantep'te Baba-Kız 112 Ekibi Aynı Ambulansla Hayat Kurtarıyor

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan ambulans şoförü Bilal Kar ile acil tıp teknisyeni kızı Hatice Ateş, aynı istasyonda ve sıkça aynı ambulansla acil vakalara müdahale ederek vatandaşların hayatını kurtarıyor.

Görev ve deneyim

Bilal Kar, 27 yıldır 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde ambulans şoförü olarak görev yapıyor. Kızı Hatice Ateş ise 6 yıl önce babasının izinden giderek aynı alanda paramedik olarak çalışmaya başladı. Baba ve kız, araç ve malzeme kontrollerinden sahadaki müdahalelere kadar ekip halinde görev yapıyor.

Acil müdahaleler ve birlikte çalışma

Ekip; trafik kazası, kalp krizi, yüksekten düşme, inme ve zehirlenme gibi acil vakalara hızla ulaşarak ilk müdahaleyi yapıyor ve hastaları güvenle hastanelere ulaştırıyor. Dakikalar içinde vakaya intikal eden baba-kız ekibi, zamanla yarışarak hayat kurtarmaya odaklanıyor.

Ekip ruhu ve donanım

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan teçhizatla donatılan ambulanslarda göreve çıkan ekip, istasyonda her an hazır bekliyor. 112 Komuta Kontrol Merkezi'ne gelen çağrılar sonrasında ekip arkadaşlarıyla birlikte kısa sürede vakaya ulaşan baba ve kız, zor koşullarda birbirlerine destek vererek profesyonel dayanışma sergiliyor.

Baba ve kızın sözleri

Bilal Kar mesleğe 1997'de başladığını ve kızıyla birlikte görev yapmanın ayrı bir heyecan olduğunu belirterek şunları söyledi: "1997’de bu işe başladık. Bu işi de severek yapıyorum. 27 yıldan beri bu işe devam ediyorum. Kilis’ten sonra Gaziantep’e tayinimi istedim ve buraya geldim. Sonra çocuklarım yetişti. Büyük kızım Hatice’yi de bu işe ben yönlendirdim. Bu mesleğin güzelliklerini anlattım. ‘İnsana yardım ediyorsun, insanlara faydalı oluyorsun’ diye ben de kızımı bu mesleğe yönlendirdim. Sonra kızım okulu bitirdi. Okulu bittikten sonra Kilis’e tayini çıktı. Kilis’te üç yıl çalıştıktan sonra Gaziantep’e geldi. Sonra baba-kız burada çalışmaya devam ettik. İşimizi seviyoruz, mutluyuz. Allah inşallah herkese böyle güzel bir işler nasip etsin. Allah’a şükür bir sorunumuz yok. İşimizi seviyoruz. İnsanları en zor durumunda bizler yetişiyoruz. Allah göstermesin bir trafik kazası oluyor. Ailesi yok, çocuğu yok. Oradan geçen bir vatandaş 112’yi arıyor. O an hiç kimsesi yok. Biz yetişiyoruz. Ondan çok mutlu oluyoruz. İnsanları zor durumda kurtarmak bizi çok sevindiriyor, çok mutlu ediyor. İnsanları hastaneye yetiştirip, Allah’ın izniyle tedavi olmalarını sağlıyoruz"

Hatice Ateş ise mesleğe başlamasının nedenini ve babasıyla çalışmanın verdiği desteği şöyle anlattı: "3 yıldır Gazintep’te çalışıyorum. İlk atama yerim Kilis’ti. Sonra ben de tayinle buraya geldim. Baba mesleğim. Babamdan görüyordum. Formalarına bakıp çok seviniyordum. Bende sağlık çalışanı olmak istiyordum. Küçükken babama çok özeniyordum. Çok şükür Rabbim nasip etti. Çalıştık ve bu bölümü tercih ettiğim için de mutluyum. Yaklaşık 3 yıldır da babamla birlikte çalışıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. O anlamda iyi oluyor. Ben de babamın tecrübelerinden faydalanıyorum. Birbirimize iyi geldiğimizi düşünüyorum. Bu mesleğin bana kattığı en güzel şeyin şükür olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz insanların en zor zamanlarında yanlarında olduğumuz için aslında hayatımızın çok kıymetli olduğunu gördük. Bu mesleğe başladıktan sonra çok şükür etmemiz gerektiğini fark ettim. İnsanlara yardımcı olmanın verdiği huzur, mutluluk çok başka bir duygu olduğunu düşünüyorum"

Gaziantep'te görev yapan Bilal Kar ve Hatice Ateş, aile bağlarından aldıkları güçle mesleğe duydukları sevgi ve sorumluluk bilinciyle çok sayıda hastanın hayatına dokunmaya devam ediyor.

GAZİANTEP'TE AMBULANS ŞOFÖRÜ OLARAK GÖREV YAPAN BİLAL KAR VE ACİL TIP TEKNİSYENİ OLARAK GÖREV YAPAN KIZI HATİCE ATEŞ, BİRLİKTE ACİL VAKALARA GİDEREK HAYAT KURTARIYOR.