Gaziantep'te bıçaklı kavga: 20 yaşındaki Sedat P. hayatını kaybetti

Olay yerinde yaşananlar

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, Beykent kavşağı Alpaslan Mahallesi'nde Sedat P. (20) ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Sedat P., aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tedavi ve soruşturma

112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sedat P., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.