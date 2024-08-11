Gaziantep'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği Sürüyor

Gaziantep'te Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği

Gaziantep'teki Yamaçtepe Bilim Kamp Alanı'nda düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" etkinliği devam ediyor. Bu şenlik, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilmektedir.

Astronotlar Katıldı

Şenliğe Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever katılım gösterdi. Gezeravcı, etkinlik hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimize uzay farkındalığını kazandırmak amacıyla buluşmalar yapıyoruz. Bu bilim şenliğinin gençler üzerinde olumlu bir etki bırakacağına inanıyorum," dedi.

Gençlere İlham Vermek

Tuva Cihangir Atasever ise Gaziantep'e ilk kez geldiğini belirterek, "Şenliğin, gençlerin geleceğine dokunabilecek ve perspektiflerini genişletebilecek bir program olduğundan dolayı mutluyum. Böyle bir etkinliğin gerçekleşmesi, gençlerin gökyüzüne bir ilham kaynağı olacaktır," ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Süresi

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, etkinliğin 3 gün boyunca devam edeceğini ve gökyüzü bilimine ilgi duyan gençler için ilham kaynağı olacağını dile getirdi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen "Bilim Türkiye Yamaçtepe Gökyüzü Gözlem Şenliği" şenliği devam ediyor.