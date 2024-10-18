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Gaziantep'te Filistin İçin Protesto Düzenlendi

Gaziantep'te İsrail'in saldırıları protesto edildi, hayatını kaybeden lider için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:28
Gaziantep'te Filistin İçin Protesto Düzenlendi

Gaziantep'te Protesto Etkinliği

İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, Gaziantep'te düzenlenen bir etkinlikle protesto edildi. Gaziantep Kudüs Platformu tarafından organize edilen etkinlik, Ulu Cami'de kılınan akşam namazının ardından gerçekleştirildi.

Şehitler Abidesi'ne Yürüyüş

Halkın katılımıyla başlayan yürüyüşte, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık grup, Türk ve Filistin bayrakları eşliğinde Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'ne ilerledi.

Gıyabi Cenaze Namazı Düzenlendi

Etkinlikte, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Hamas lideri Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı icra edildi. Namazın ardından katılımcılar, Kur'an okudu.

Grup Temsilcisi Açıklama Yaptı

Gruptan bir konuşma gerçekleştiren Bülbülzade Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Mahmut Kaçmazer, Yahya Sinvar için bir araya geldiklerini dile getirerek, "Bugün ümmetin içine düştüğü acı ve uğradığı zulümler yüreğimizi yakmaktadır. Bu olay elbette devam etmeyecektir. Tarihin her sayfasında zalimler er veya geç mağlup olmaya mahkum olacaktır," ifadelerini kullandı.

Etkinlik Sona Erdi

Yapılan duaların ardından grup dağıldı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi. Gaziantep Kudüs...

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi. Gaziantep Kudüs Platformunca düzenlenen programda, Ulu Cami'de kılınan akşam namazının ardından aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'ne yürüdü.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi. Gaziantep Kudüs...

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi. Gaziantep Kudüs Platformunca düzenlenen programda, Ulu Cami'de kılınan akşam namazının ardından aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'ne yürüdü.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi. Gaziantep Kudüs...

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Gaziantep'te protesto edildi. Gaziantep Kudüs Platformunca düzenlenen programda, Ulu Cami'de kılınan akşam namazının ardından aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'ne yürüdü.

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