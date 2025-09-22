Gaziantep'te Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu 25-26 Eylül'de

Kent Konseyi paydaşları bir araya getiriyor

Gaziantep Kent Konseyi tarafından 25-26 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Gaziantep Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu, göç, sığınmacılar ve uyum politikalarının kapsamlı bir şekilde ele alınacağı bir platform sunacak.

Sempozyum, Kent Konseyi Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu tarafından organize edilecek ve akademisyenler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, gazeteciler ile kentin farklı paydaşlarını aynı çatı altında toplayacak.

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, yıllardır on binlerce Suriyeli göçmeni ağırlayan Gaziantep'te bu durumun bazı olanaklar sağlarken aynı zamanda sorunları da beraberinde getirdiğine dikkat çekti. Güzelbey, Suriyeli nüfusun yoğunluğunun, kültürel ve dilsel farkların ile yaşam tarzı farklılıklarının kent yaşamında yeni gündemler oluşturduğunu söyledi.

Güzelbey, Suriyeli işletmelerdeki kayıt dışılık, ticari ağlar ve aile işletmesi yapısı nedeniyle yerli esnafın rekabet gücünün azaldığını; göçmen çalışmasındaki kayıt dışılık ve düşük ücretin ise Türk işgücüne yönelik ücret rekabetine yol açtığını belirtti. Bu etkenlerin Gaziantep kamuoyunda Suriyelilere yönelik olumsuz tutumlara zemin hazırladığını vurguladı.

Sempozyumun amaçları arasında, farklı görüşlere sahip kişilerin birbirleriyle konuşup etkileşime gireceği bir ortam sağlamak, 15 yıllık sürecin karşılıklı etkileşimini ve sonuçlarını raporlamak yer alıyor. Tartışılacak öncelikli konular arasında Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreci, şehirde kalmayı planlayan Suriyelilerin durumu ve ilgili yasalarda tamamlanması gereken hususlar bulunuyor.

Güzelbey, sempozyumun akademik bir çalışma değil; paydaşların buluşacağı, farklı düşüncelerin dile getirilebileceği bir platform olacağını belirtti ve amaçlarının konuşma, etkileşim ve karşılıklı anlayış ortamı yaratmak olduğunu söyledi. Süreçle ilgili atılması gereken adımlar tespit edilerek ilgili kurumlara rapor olarak sunulacak.

Gaziantep'te geçmişten gelen ortak akıl mekanizmasını daha aktif kullanmayı hedeflediklerini ifade eden Güzelbey, 6 üniversiteden akademisyenlerin yanı sıra bölgede sürece tanıklık eden basın mensuplarının da sempozyuma katılacağını belirtti. Etkinlik, 25-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek ve tüm Gaziantepliler davet edildi.