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Gaziantep'te Kocasından Öldürülen Kadına Ağırlık Cezası

Gaziantep'te eşini öldüren koca, mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 13:44
Gaziantep'te Kocasından Öldürülen Kadına Ağırlık Cezası

Gaziantep'te Eşini Öldüren Koca Ağırlaştırılmış Müebbetle Cezalandırıldı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, karısını tabancayla öldüren koca, 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Eyüp Turan Karabağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Sanık Eyüp Turan Karabağ, duruşma esnasında eşini öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, olay sırasında evde bulunan çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadelerini de dinledi.

Taraf avukatlarının beyanlarını dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Eyüp Turan Karabağ'ı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Verilen cezada herhangi bir indirim uygulanmadı.

Olayın Özeti

Olay, 18 Ocak 2024 tarihinde Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'ta meydana geldi. Eyüp Turan Karabağ (34) ile eşi Bahar Karabağ (31) arasında yaşanan bir tartışma sonucu, koca eşini tabancayla ateş ederek öldürdü ve ardından gözaltına alındı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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