Gaziantep'te Narkotik Operasyonu: 2 kilo 180 gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, 2 kilo 180 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmada, kent merkezinde bir ikamette uyuşturucu madde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda arama yapıldı.

Yapılan aramada, 2 kilo 180 gram uyuşturucu madde ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.