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Gaziantep'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Şehitkamil'de ormanlık alanda çıkan yangına ekipler acil müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 15:17
Gaziantep'te Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

Gaziantep'te Yangın Alarmı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, Büyükpınar Mahallesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten kaynaklanan bir yangın çıktı. Olayın hemen ardından Gaziantep Orman Bölge İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı çok sayıda araç ve personel bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale için hızla çalışmalarına devam ediyor. Bölgedeki ormanlık alanın korunması için tüm önlemler alınmakta ve gelişmeler yakından takip edilmektedir.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Büyükpınar Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

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