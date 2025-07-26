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Gaziantep'te Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Polis Yaralı

Gaziantep'te otogar civarında gerçekleşen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 20:10
Gaziantep'te Polis Ekibine Silahlı Saldırı: 3 Polis Yaralı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, polis ekibine düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 3 polis yaralandı. Olayda gözaltına alınan 4 şüpheli'den 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar çevresindeki bir altın toptancısını gasbederek 18 kilogram altın çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki 140 güvenlik kamerası kaydı incelendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, H.İ.K., E.Ö. ve bunlarla bağlantılı M.U. ile S.K.'nin olayı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Yeditepe Mahallesi'nde saklandıkları belirlenen zanlılarla birlikte düzenlenen operasyonda, polis ekiplerine silahla ateş açıldı ve 3 polis memuru hafif yaralandı. Operasyon sonucunda, çalınan altınlarla birlikte tüm şüpheliler de yakalandı.

Hastaneye sevk edilen yaralı polislerden 3'ü taburcu edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.İ.K. ve E.Ö., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı; diğer şüpheliler M.U. ve S.K. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, altın toptancısı Ö.Y.'nin silahlı ve motosikletli iki şüpheli tarafından sağ bacağından vurularak yaralandığı ve 18 kilogram altın içeren çantanın çalındığı belirtildi. Şüphelilerin polis ekiplerine silahla karşılık vermesi sonucu 3 polisin yaralandığı vurgulandı.

Açıklamada, "Suça konu 18 kilogram altın ile suç aleti tabanca ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alınmıştır. Emniyet güçlerimizi tebrik ediyor, yaralı polislerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ayrıca esnaf ve tacirlerimizi bu tür üzücü olaylara sebep olmaması açısından daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce...

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar civarında bir altın toptancısını gasbederek 18 kilogram altın çalan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların Yeditepe Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, polise silahla ateş açan şüpheliler 3 polisi hafif yaraladı. Operasyonda 3 zanlı çaldıkları altınlarla yakalandı.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce...

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 gün önce otogar civarında bir altın toptancısını gasbederek 18 kilogram altın çalan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Zanlıların Yeditepe Mahallesi’nde saklandığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda, polise silahla ateş açan şüpheliler 3 polisi hafif yaraladı. Operasyonda 3 zanlı çaldıkları altınlarla yakalandı.

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