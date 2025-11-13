Gaziantep'te Tramvaya Yıldırım Düştü: Yüzlerce Yolcu Facianın Eşiğinden Döndü

Gaziantep'te şiddetli yağış sırasında tramvaya yıldırım isabet etti; parafudur sistemi sayesinde ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:29
Facianın eşiğinden dönüldü

Şiddetli yağışın etkili olduğu Gaziantep'te, içerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu tramvaya yıldırım isabet etti. Olay, Şehitkamil ilçesi Pancarlı Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, yağış sırasında hareket halindeki tramvaya yıldırımın isabet etmesiyle tramvay içinde büyük korku ve panik yaşandı; tramvaydan dumanlar yükselmeye başladı. Sürücüler ve yetkililer tarafından yapılan müdahale ile yolcular kısa sürede tahliye edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı bildirilen olayda, tramvaydaki yıldırımdan koruma sistemi sayesinde can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Olay nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Seyir halindeki tramvayımıza yıldırım isabet etmiş, trenlerimizde bulunan parafudur (yıldırımdan koruma) sistemi sayesinde hem aracımızda hem de yolcularımızda herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenlik prosedürleri kapsamında yapılan teknik kontroller nedeniyle seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşanmış, kontrollerin tamamlanmasının ardından seferlerimiz güvenli şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Yetkililer, tramvaydaki teknik kontrollerin tamamlandığını ve seferlerin güvenli şekilde sürdüğünü belirtti.

