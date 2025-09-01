DOLAR
Gaziantep'te Yemen ve Gazze'ye Yönelik İsrail Saldırıları Protesto Edildi

Gaziantep'te Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı öncülüğünde Balıklı Parkı'nda düzenlenen protestoda İsrail'in Yemen ve Gazze saldırıları kınandı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:21
Gaziantep'te İsrail'in Yemen ve Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Gaziantep'te vatandaşlar, İsrail'in Yemen ve Gazze'ye düzenlediği saldırıları Balıklı Parkı'nda bir araya gelerek protesto etti. Etkinlik, Anadolu Gençlik Derneği ile Milli Gençlik Vakfı tarafından organize edildi.

Program ve Açıklamalar

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Etkinlikte söz alan Anadolu Gençlik Derneği Gaziantep Şube Başkanı Özcan Fidan, İsrail'in katliamlarını sürdüğünü belirterek tepkisini dile getirdi.

"Bu kanlı saldırı yalnızca Yemen'e değil, bütün İslam ümmetine yapılmıştır." diyen Fidan, Yemen'de yaşananlara dikkat çekti ve şunları ifade etti:

"Yemen halkı ve Ensarullah Hareketi Gazze'de işlenen soykırıma karşı en onurlu ve en cesur duruşu sergileyenlerden olmuştur. Kendi kuşatma ve yoksunluk şartlarına rağmen Kızıldeniz'de siyonist gemilerini hedef alarak Gazze'ye nefes olmuş, ses olmuş, güç olmuştur."

Fidan ayrıca Yemen'in, Gazze'nin ve bütün mazlum coğrafyaların kurtuluşunun İslam birliğiyle mümkün olacağı vurgusunu yaparak, ortak ordu, ortak pazar, ortak siyaset ve ortak hedefler etrafında birleşmenin önemine değindi. Fidan, İslam ülkelerinin batının ve siyonizmin yapay sınırlarını aşarak kardeşlik ve dayanışma temelinde bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.

Programın Kapanışı

Etkinlik, Yemen'deki şehitler için kılınan gıyabi cenaze namazı ve ardından okunan dua ile sona erdi.

