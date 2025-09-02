Gaziosmanpaşa'da Borç Artışı: Karadeniz '2 Milyardan 5 Milyara' Eleştirisi

Meclis toplantısında açıklamalar

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, CHP'li belediye yönetiminin belediyenin borcunu önemli ölçüde artırdığını açıkladı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin eylül ayı toplantısı, Meclis 1. Başkan Vekili Erdoğan Yıldırım Özçelik'in başkanlığında belediye binasında yapıldı. Toplantıda Karadeniz, belediyenin yürüttüğü çalışmalar ve mali tabloya ilişkin bilgi verdi.

Karadeniz, CHP yönetiminin Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin borcunu 15 ayda 1 milyar 945 milyon liradan yaklaşık 5 milyar liraya çıkardığına dikkat çekti.

Karadeniz'in sözleri:

"Yaklaşık 2 milyardan aldığınız borç, 5 milyara dayandıysa bu beceriksiz yönetiminizin tablosudur"

Başkan Vekili, CHP yönetiminin belediyeye hizmet veren yüklenici firmalara 15 ay boyunca ödeme yapmadığını ve bunun hizmet kesintilerine yol açtığını vurguladı. Konuşmasının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz bu mecliste defalarca 'Bu belediye böyle yürümez. Borçlandırma getirin, satış getirin. Biz bunu destekleyeceğiz, belediyenin sistemini kilitliyorsunuz.' dedik. Siz kolay olanı seçtiniz. Orada da algıya yöneldiniz. Şuydu algıları: 'Bu belediyeye AK Parti'deyken kesinti yapılmıyordu da şimdi CHP'ye geçti, o yüzden kesinti yapıyorlar.' Gerçekte olan neydi? SGK borç miktarı, belli bir oranı geçtiğinde o kesinti oranları da artıyor. Firma borçlarını 400 milyonla almışsınız, bugünkü gelinen nokta 2 milyar. Bu belediyeye hizmet veren yüklenici firmalara 15 ay para ödememişsiniz. Bunun sonucu firmalar hizmet vermeyi kesmiş."

Karadeniz ayrıca mağdur olan belediye personelinin maaşlarının ödendiğini belirterek şunları ifade etti:

"Geçen sene haziran ile aralık ayı arasında becerip de toplu iş sözleşmesini imzalayamadınız. 6 aylık maaş farkları oluştu. Gaziosmanpaşa Belediyesi'nde yıllarca emek vermiş insanların emeklilik tazminatlarını bir sene boyunca ödemediniz. Slogan atmaya gelince kimseye alan açmıyorsunuz. Dünyanın en güzel türkülerini yazmayı biliyorsunuz. İşçinin, emekçinin hakkını şarkı yapmak güzel, slogan da atmak güzel. Siz slogan atarsınız, işçinin, emekçinin hakkını biz öderiz. Allah'ın izniyle de biz ödedik."