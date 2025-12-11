Gaziosmanpaşa'da Çocuk Etkinlik ve Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Çocuk Etkinlik ve Aile Sağlığı Merkezi binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Hürriyet Mahallesi'nde inşa edilen merkez, sağlık ve çocuk etkinliklerini aynı çatı altında topluyor.

Binanın işlevi ve özellikleri

Binanın zemin ve zemin altı katı aile sağlığı merkezi, 1'inci ve 2'nci katları ise çocuk etkinlik merkezi olarak düzenlendi. Açılan çocuk etkinlik merkezinde; 4 adet sınıf, tiyatro, spor ve oyun odaları, yemekhane ve idari birimler yer alıyor. Ayrıca bahçe kısmında çocuk parkı oluşturuldu. Çocuklar burada alacakları eğitimlerle okul hayatına ilk adımı atacak.

Törene katılanlar

Törene İstanbul Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürü Halis Erdoğan, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, vatandaşlar ve davetliler katıldı.

Yetkililerin açıklamaları

İstanbul Valisi Davut Gül programda yaptığı konuşmada Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun İstanbul’da aile sağlık merkezlerinin sayısını artırmak istediğini belirtti ve şunları söyledi: "Bugün iki güzelliği bir arada yaşıyoruz. Birincisi aile sağlık merkezi, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde başlayan sağlıkta dönüşümle birlikte şehir hastaneleri başta olmak üzere ilçelerimizde, illerimizin belli bölgelerinde 300, 500, bin, 2 bin yataklı hastanelerimiz oldu. Bu, ne demek; şu demek, sıkıntıya girdiğimizde tedavi olmak için ulaşabileceğimiz sağlık merkezlerimiz var. Ama her gün hastaneye gitmeden mahalle ölçeğinde yürüme mesafesinde bizi tanıyan, hastalıklarımızı tedavi eden belli ölçüde tetkiklerimizi yapabilecek kapasitesi olan aile sağlık merkezleri, belki 3 yılda bir, 5 yılda bir, 20 yılda bir gideceğimiz hastaneden daha çok kullanacağımız mekanlardır. Sağlık Bakanımız daha önce İl Sağlık Müdürümüzdü. İstanbul’umuzun şartlarını çok iyi biliyor"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner ise aile hekimlerinin önemine vurgu yaparak, "İstanbul’da aile sağlığı merkezleri ortalama 7 dakika yürüme mesafesinde evinize yakın durumda. Aile sağlık merkezinin bin 112’ncisini açmak için karşınızdayız. Aile sağlığı merkezi dediğimizde aklınıza sadece çocukların aşılarının olduğu, gebelerin takiplerinin yapıldığı bir yer aklınıza gelmesin. Burada sayısız tetkik, sayısız teşhisin yapılabileceği sağlık imkanıyla karşınızdayız" şeklinde konuştu.

Güner, aile sağlık merkezlerinin tanı süreçlerini kolaylaştırdığına değinerek, "Örnek vermek gerekirse sadece kan tahlili olarak 54 parametremizi burada yapabiliyoruz. Bunu Gaziosmanpaşa Eğitim Araştırma Hastanemizin aynı laboratuvarında, Çam ve Sakura Hastanemizin aynı laboratuvarında aynı sonuçla beraber hiçbir noktada o hastanelere gidip yorulmadan bu hizmeti ayağınıza getirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz ise projenin gecikmeli de olsa tamamlandığını belirterek, "Aslına bakarsanız buranın açılışı 2024 yılında planlanmıştı; fakat önceki dönemde bu proje mesafe kat edemedi" dedi ve projenin göreve gelir gelmez hızla tamamlandığını aktardı.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi ve tesis hizmete başladı.

