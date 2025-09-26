Gaziosmanpaşa'da Kaybolan 62 Yaşındaki T.A Arnavutköy'de Bulundu
Polis ekiplerinin arama çalışması sonucu kayıp kişi sağ salim aileye verildi
Gaziosmanpaşa'da 9 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla Arnavutköy'de bulundu.
Gaziosmanpaşa'da oturan zihinsel engelli T.A (62), 17 Eylül'de kaybolması üzerine ailesi tarafından polise bildirildi.
Kayıp T.A, polis ekiplerince Arnavutköy'de yürütülen çalışmalar sonucu bulundu. Bulunmasının ardından alınan sağlık raporunun ardından T.A, ailesine teslim edildi.