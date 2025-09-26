Gaziosmanpaşa'da Kaybolan 62 Yaşındaki T.A Arnavutköy'de Bulundu

Gaziosmanpaşa'da 17 Eylül'de kaybolan 62 yaşındaki zihinsel engelli T.A, polis ekiplerinin çalışmasıyla Arnavutköy'de bulundu ve ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 14:17
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 14:17
Polis ekiplerinin arama çalışması sonucu kayıp kişi sağ salim aileye verildi

Gaziosmanpaşa'da 9 gün önce kaybolan zihinsel engelli kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla Arnavutköy'de bulundu.

Gaziosmanpaşa'da oturan zihinsel engelli T.A (62), 17 Eylül'de kaybolması üzerine ailesi tarafından polise bildirildi.

Kayıp T.A, polis ekiplerince Arnavutköy'de yürütülen çalışmalar sonucu bulundu. Bulunmasının ardından alınan sağlık raporunun ardından T.A, ailesine teslim edildi.

