Gazipaşa'da Sabah Namazı Buluşması ve Yağmur Duası

Gazipaşa'da Zeytinada Ortaseyfe Camii'nde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması ve Yağmur Duası'nda Fetih Suresi tilaveti, ilahiler ve yağmur duaları yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:02
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:02
Gazipaşa'da Sabah Namazı Buluşması ve Yağmur Duası

Gazipaşa'da Sabah Namazı Buluşması ve Yağmur Duası

Zeytinada Ortaseyfe Camii'nde düzenlenen programda dualar yağmur için edildi

Antalya Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından Zeytinada Ortaseyfe Camii'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması ve Yağmur Duası" programı, Fetih Suresi tilavetiyle başladı.

Program, sabah namazının edası, zikirler ve ilahilerle manevi bir atmosfer içinde sürdü.

Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikramı yapıldı.

Gazipaşa İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmada, ülke genelinde yaşanan kuraklık vurgulanarak rahmet ve bereket için dualar edildi.

Cemaat, ellerini semaya kaldırarak ülkemiz ve tüm canlılar için yağmur duasında bulundu.

ANTALYA GAZİPAŞA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ'NCE ZEYTİNADA ORTASEYFE CAMİİ'NDE "SABAH NAMAZI BULUŞMASI VE...

ANTALYA GAZİPAŞA İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ'NCE ZEYTİNADA ORTASEYFE CAMİİ'NDE "SABAH NAMAZI BULUŞMASI VE YAĞMUR DUASI" PROGRAMI DÜZENLENDİ.

FETİH SURESİ TİLAVETİYLE BAŞLAYAN PROGRAM SABAH NAMAZININ EDASI, ZİKİRLER VE İLAHİLERLE SÜRDÜ....

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta Polis ve Jandarma’dan Okul Çevreleri ve Servislere Sıkı Denetim
2
Serik’te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı
3
Mersin Akdeniz'de Bakkalda 2022-2024 Tarihli Son Kullanma Tarihi Geçmiş Gıdalar Ele Geçirildi
4
Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa Anıtkabir'i Ziyaret Etti
5
Bayramda Hattuşa ve Alacahöyük'e 6.873 Ziyaretçi
6
Çevre Bakanlığı'nda devir teslim töreni: Kurum'un ilk hedefi kentsel dönüşüm!
7
Bilecik'te Yoğun Sis Sabahı: Şehir Beyaz Örtüyle Kaplandı

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek