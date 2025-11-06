Gazipaşa'da Sabah Namazı Buluşması ve Yağmur Duası

Zeytinada Ortaseyfe Camii'nde düzenlenen programda dualar yağmur için edildi

Antalya Gazipaşa İlçe Müftülüğü tarafından Zeytinada Ortaseyfe Camii'nde düzenlenen "Sabah Namazı Buluşması ve Yağmur Duası" programı, Fetih Suresi tilavetiyle başladı.

Program, sabah namazının edası, zikirler ve ilahilerle manevi bir atmosfer içinde sürdü.

Etkinlik sonunda katılımcılara çorba ikramı yapıldı.

Gazipaşa İlçe Müftülüğü öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmada, ülke genelinde yaşanan kuraklık vurgulanarak rahmet ve bereket için dualar edildi.

Cemaat, ellerini semaya kaldırarak ülkemiz ve tüm canlılar için yağmur duasında bulundu.

