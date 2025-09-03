Gazze'de 20 Günde 1.100 Ölü — Sağlık Bakanlığı Açıkladı

Gazze'de 20 günde 1.100'den fazla ölüm: Sağlık Bakanlığı uyardı

Munir el-Burş: Saldırılar kent genelinde genişledi, hastaneler çevresine ulaştı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun 13 Ağustos'ta başlattığı saldırılarda Gazze kentinde 20 günde 1.100'den fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 6 bin 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Burş, 'İsrail ordusunun 13 Ağustos'tan bu yana Gazze kentinde devam eden saldırılarında 1100'den fazla kişi hayatını kaybetti, 6 bin 8 kişi de yaralandı.' ifadelerini kullandı.

Açıklamada, saldırıların kuzeyden Cibaliya el-Beled ve Nezle bölgelerinden başlayarak, kentin kuzeybatısındaki Şeyh Rıdvan Mahallesi ile doğusundaki Zeytun ve Sabra mahallelerine doğru genişletildiği ve operasyonların El-Ehli Baptist Hastanesi çevresine kadar ulaştığı kaydedildi.

Burş, İsrail ordusunun binlerce ev ve binayı yerle bir ettiğini, Şeyh Rıdvan Kliniği gibi sağlık merkezlerinin hedef alındığını ve ambulansların tahrip edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi, saldırılar nedeniyle yine binlerce Filistinlinin zorla yerinden edildiğini ve bölge halkının ciddi gıda ve ilaç sıkıntısı ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. Burş ayrıca, 'İşgalci İsrail, savunmasız sivillere karşı yürüttüğü soykırımı meşrulaştırmak için uluslararası kamuoyunu yalanlarla yanıltmaya devam ediyor.' dedi.

İsrail'in işgal kararı ve gelecek planı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınındaki haberlere göre ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı; ancak bu adımın eylül ayından önce uygulanmasının beklenmediği aktarılıyor. Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihi bağlamda, İsrail 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.