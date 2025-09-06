DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.566.009,06 0,6%

Gazze'de 24 saatte 68 can kaybı: Ölü sayısı 64 bin 368'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 68 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 64 bin 368; yardım bekleyenler ve açlıktan ölümler de bildirildi.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 14:15
Gazze'de 24 saatte 68 can kaybı: Ölü sayısı 64 bin 368'e yükseldi

Gazze'de 24 saatte 68 can kaybı: Toplam ölü sayısı 64 bin 368

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 68 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 64 bin 368'e yükseldi.

Son 24 saat ve hastanelere gelenler

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 68 ölü ve 362 yaralının getirildiği belirtildi.

Ateşkesin bozulması ve Mart ayından bu yana kayıplar

Bakanlık, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozduğunu ve 18 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 11 bin 828 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 50 bin 326 kişinin yaralandığını bildirdi.

İnsani yardım bekleyenler hedef alındı

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım noktalarına yönelik saldırılar

Bakanlık açıklamasında, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılara ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre 27 Mayıs'tan bu yana bu noktalarda öldürülenlerin sayısı 2 bin 385, yaralananların sayısı ise 17 bin 577'ye ulaştı.

Toplam yaralı sayısı ve enkaz altında can kayıpları

Genel toplam verilerine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaralı sayısı 162 bin 367 olarak bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 1'i çocuk olmak üzere 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı, 135 çocuğun da dahil olduğu 382'ye yükseldiği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CHP'de Disiplin Süreci: Üç İsim Kesin İhraç İstemiyle Disipline Sevk Edildi
2
Van Çatak'ta Kayalıkta Düşen Sürü Faciası: 334 Küçükbaş Telef Oldu
3
Anadolu Otoyolu Düzce'de 5 kaza: 2 ölü, 15 yaralı
4
Kazakistan ve Ukrayna Dışişleri Bakanları İşbirliğini Görüştü
5
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
6
Bodrum'da Güvercinlik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
7
Cevdet Yılmaz'tan "Filenin Sultanları" ve "12 Dev Adam"a Tebrik

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı