Gazze'de 24 saatte 68 can kaybı: Ölü sayısı 64 bin 368'e yükseldi

Gazze'de 24 saatte 68 can kaybı: Toplam ölü sayısı 64 bin 368

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında son 24 saatte 68 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bakanlık verilerine göre 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı 64 bin 368'e yükseldi.

Son 24 saat ve hastanelere gelenler

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 68 ölü ve 362 yaralının getirildiği belirtildi.

Ateşkesin bozulması ve Mart ayından bu yana kayıplar

Bakanlık, İsrail ordusunun 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozduğunu ve 18 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 11 bin 828 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, 50 bin 326 kişinin yaralandığını bildirdi.

İnsani yardım bekleyenler hedef alındı

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım noktalarına yönelik saldırılar

Bakanlık açıklamasında, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılara ilişkin veriler de yer aldı. Buna göre 27 Mayıs'tan bu yana bu noktalarda öldürülenlerin sayısı 2 bin 385, yaralananların sayısı ise 17 bin 577'ye ulaştı.

Toplam yaralı sayısı ve enkaz altında can kayıpları

Genel toplam verilerine göre İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaralı sayısı 162 bin 367 olarak bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler

Bakanlığın açıklamasında, son 24 saatte 1'i çocuk olmak üzere 6 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği kaydedildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı, 135 çocuğun da dahil olduğu 382'ye yükseldiği bildirildi.