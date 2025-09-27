Gazze'de Çadırların %93'ü Kullanılamaz Hale Geldi

Gazze'de 135 bin çadırdan 125 bininin çöktüğü, barınma merkezlerinin hedef alındığı ve insani yardım girişinin engellendiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 14:15
Gazze Şeridi'nde zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların büyük bölümü çöktü ve artık barınmaya uygun değil. Hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada durumu özetledi.

Çadırlar ve yardım engelleri

Sevabite, "135 bin çadırdan 125 bini çöktü ve barınmaya elverişsiz hale geldi. İşgalci İsrail'in mart ayından bu yana sürdürdüğü sıkı abluka nedeniyle yeni çadır temin edilemiyor, insani yardım malzemelerinin girişi engelleniyor." dedi.

Sevabite, İsrail'in yaklaşık iki yıldır süren saldırılarında on binlerce çadırın doğrudan bombalanarak zarar gördüğünü, bir kısmının ise sıcak ve rüzgar gibi doğal etkenlerle yıprandığını söyledi.

Göç ve barınma merkezlerine saldırılar

Sevabite, zorunlu göç baskısıyla Gazze Şeridi'nde oradan oraya sürülen Filistinlilerin "eşi benzeri görülmemiş bir insani felaketle" karşı karşıya olduğunu vurguladı. Yerinden edilenlerin barındığı çadırların düzensiz biçimde yol kenarlarına ve sağlıksız alanlara gelişigüzel şekilde kurulduğuna işaret etti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde yüz binlerce ailenin sıkıştığını, bölgenin artık yeni göç dalgasını kaldıramayacak duruma geldiğini ifade etti.

Sevabite ayrıca, "Yaklaşık 2 milyon Filistinli zorla yerinden edildi. 293 barınma merkezi ise doğrudan hedef alındı." dedi ve bu saldırılarda yüzlerce kişinin öldürüldüğünü ve yaralandığını belirtti.

Uluslararası çağrı

Sevabite, "Bu insanlar açlık, hastalık ve ölümle baş başa bırakıldı. İsrail aynı zamanda silahlandırdığı çeteler aracılığıyla kasıtlı güvensizlik ortamı yaratıyor." ifadelerine yer verdi.

Uluslararası topluma seslenerek, "Mültecilerin geri dönüşü sağlanmalı, zorla göç ettirme sona erdirilmeli, Gazze Şeridi'nin yüzde 88'i yok olan altyapısı yeniden inşa edilmelidir." çağrısında bulundu.

Son olarak Sevabite, sınır kapılarının acilen açılarak Gazze Şeridi'ne çadır, gıda ve ilaç girişinin sağlanması gerektiğini belirterek, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar geçici bir insani kriz değil, tüm unsurlarıyla bir soykırımdır. Uluslararası toplum, zaman kaybetmeden harekete geçmelidir." dedi.

