Gazze'de can kaybı 24 saatte 59 artarak 63 bin 25’e yükseldi

Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı son 24 saatte 59 artarak 63 bin 25’e çıktı; yaralılar ve insani krizle ilgili ayrıntılar paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 16:11
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 16:11
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin güncel verileri paylaştı. Açıklamaya göre can kaybı son 24 saatte 59 artarak toplam 63 bin 25 oldu.

Son 24 saat verileri

Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, son 24 saatte Gazze şeridindeki hastanelere 59 hayatını kaybeden Filistinli ile 182 yaralının getirildiği belirtildi.

18 Mart'tan bu yana saldırılar

Açıklamada, İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 178 Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve 47 bin 449 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İnsani yardım bekleyenlere yönelik saldırılar

Son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 23 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 182 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım dağıtım noktalarına yönelik iddialar

Ayrıca, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 203'e ve yaralananların sayısının 16 bin 228'e ulaştığı

Toplam can kaybı ve yaralı sayısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 63 bin 25'e, yaralı sayısının ise 159 bin 490'a yükseldiği bildirildi.

Açlık ve kötü beslenme kaynaklı ölümler

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin toplam sayısının 322'ye yükseldiği, bunlardan 121'inin çocuk olduğu hatırlatıldı.

