Gazze'de Can Kaybı 42 Bini Aştı

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridinde 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda can kaybı 42,792'ye ulaştı.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Son 24 saat içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 74 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi de yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, bu saldırıların ''6 katliam'' olarak nitelendirildiğini bildirdi.

Yaralı ve Hayatını Kaybedenlerin Sayısı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucunda, yaralı sayısının 100,412'ye çıktığı ifade edildi. Sağlık Bakanlığı'na göre, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak İsrail güçlerinin engel olması nedeniyle sağlık ekiplerinin bu cenazelere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.