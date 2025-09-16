Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü

Sağlık Bakanlığı verileri

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 64 bin 964'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte bölgedeki hastanelere 59 ölü ve 386 yaralının getirildiği bildirildi.

Ateşkesin bozulması ve sonrası

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 413 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 53 bin 271 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yardım noktalarına yönelik saldırılar

Açıklamada, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının ise 18 bin 294'ü aştığı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 964'e, yaralıların sayısının 165 bin 312'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.