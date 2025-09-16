Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü

Gazze Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 59 ölü, 386 yaralı; toplam can kaybı 64 bin 964, yaralı 165 bin 312. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:10
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü

Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü

Sağlık Bakanlığı verileri

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 59 artarak 64 bin 964'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre, son 24 saatte bölgedeki hastanelere 59 ölü ve 386 yaralının getirildiği bildirildi.

Ateşkesin bozulması ve sonrası

Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 413 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini ve 53 bin 271 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yardım noktalarına yönelik saldırılar

Açıklamada, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda, 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 497'yi, yaralananların sayısının ise 18 bin 294'ü aştığı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 64 bin 964'e, yaralıların sayısının 165 bin 312'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
UNICEF: Gazze Şeridi'nde 26 bin çocuk akut yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyuyor
2
Gazze'de can kaybı 64 bin 964'e yükseldi — Son 24 saatte 59 ölü
3
İzmir'de Serpil Erfındık cinayetinde iki kamu görevlisinin 7 ay 15'er günlük cezaları kesinleşti
4
Bakan Kurum'dan Kahramanmaraş'ta Müjde: Deprem Bölgesine Yeni Sosyal Konut Hamlesi
5
Mersin'de anne 5 yaşındaki oğlunu bıçakla öldürdü
6
MEBİ Ortaokula Açıldı: Yapay Zeka Destekli Eğitim 5, 6 ve 8. Sınıflarda
7
Hatay Arsuz'ta 1035 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi — 2 Gözaltı

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa