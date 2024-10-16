Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası İkinci Turuna Başladı

Gazze'de Çocuk Felci Aşılaması İkinci Turu Tamamlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 14 Ekim tarihinde başlayan çocuk felci aşılaması kampanyasının ikinci turunda toplam 156,943 çocuğun aşılandığını açıkladı.

Aşılamalar Devam Ediyor

Ghebreyesus, Gazze'deki aşılama çalışmaları hakkında X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gazze'nin merkezinde iki gündür süren aşılama çalışmalarının ardından ikinci doz çocuk felci aşısı olan toplam çocuk sayısı 156,943 oldu. Aşılama bugün de devam ediyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu süreçte 128,000'den fazla çocuğa A vitamini takviyesi yapıldığını belirtti.

Taraflara Çağrı

Ghebreyesus, aşılama faaliyetlerinin devam ettiği bölgelerde çatışmalara insani ara verme amacıyla karar almaya devam eden taraflara çağrı yaparak, ateşkes ve barış için çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Çocuk Felcine Karşı Mücadele

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos tarihinde Gazze'de ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) iş birliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600,000'den fazla çocuğu kapsayan bir aşılama kampanyası başlatmıştır. İlk tur 16 Eylül tarihinde tamamlanmış ve aşılama kapsamının yüzde 90'a ulaşmış olduğu bildirildi.