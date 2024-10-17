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Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasında Önemli Başarı

DSÖ, Gazze'de ikinci aşamada 181 binden fazla çocuğun aşılandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 19:45
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 19:45
Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyasında Önemli Başarı

Gazze'de Çocuk Felci Aşılama Kampanyası Başarıyla Sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki çocuk felci aşılamasına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Uzun süredir devam eden bu kampanya, 181 binden fazla çocuğun aşılandığını gösteriyor.

Aşılama Detayları

Ghebreyesus, 14 Ekim'de başlayan kampanyanın sona erdiğini belirtti ve toplamda 181.429 çocuğun aşılandığını, 148.064 çocuğa ise A vitamini takviyesi yapıldığını duyurdu. Ayrıca, bölgede 8 sağlık tesisi aşı olmayan çocuklara erişim sağlamak için çalışmaya devam edecek.

Gelecek Planları ve Çatışmalara İlişkin Çağrı

DSÖ, Gazze'nin güneyinde başlayacak aşı kampanyası için malzeme taşındığını ifade ederek, aşılamanın gerçekleştirildiği bölgelerde insani bir ara verme ilkesinin sürdürülmesi çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Çocuk Felci Vakaları ve Aşılama İhtiyacı

Gazze Şeridi'nde 16 Ağustos'ta tespit edilen ilk çocuk felci vakası, aşılamanın önemini artırdı. Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ, UNICEF ve UNWRA iş birliğiyle, 10 yaş altındaki 600 binden fazla çocuğa ulaşılarak aşılama süreci başlatılmıştı. İlk turda aşılama oranı %90'lara ulaşmıştı. Bu gelişmeler, Gazze'deki sağlık durumunun iyileşmesi için atılan adımların önemli bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

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