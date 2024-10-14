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Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırlara Saldırı: Can Kaybı ve Yaralanmalar

İsrail'in Gazze'deki hastane yerleşkesine bombalı saldırısı sonucu birçok sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 02:18
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 02:18
Gazze'de Hastane Bahçesindeki Çadırlara Saldırı: Can Kaybı ve Yaralanmalar

Gazze'de Sivil Yerleşimlere Yönelik Saldırılar

İsrail, Gazze Şeridi'nde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nin bahçesindeki çadırları hedef aldı. Bu saldırı sonucunda birçok sivil hayatını kaybetti ve yaralandı.

Hastane Yerleşkesine Bombalı Saldırı

Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarılan habere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki yerinden edilmiş sivillere ait çadırları bombaladı. Bu saldırı sonrası çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildiriliyor.

Yangın ve Acil Durum

Gelen bilgilere göre, çadırlara yapılan saldırı yangına yol açtı ve alevler hâlâ yayılmaya devam ediyor. Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, meydana gelen olayın ardından hastanenin yaralılarla dolu olduğunu bildirdi.

Görüntüler Sosyal Medyada Paylaşıldı

Aynı zamanda, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde hastane yerleşkesindeki yangından bazı kişilerin etkilenmesi ve çığlıkların duyulması dikkat çekti.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 227 Filistinli hayatını kaybetti ve 98 bin 464 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan binlerce ölü olduğu ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumlarının hedef alındığı belirtiliyor.

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