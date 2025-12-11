DOLAR
Niksar'da 23 Yıl Sonra Bulunan Cin Camii Kitabesi Devlet Korumasında

Tokat Niksar'da 23 yıl önce çalınan Danişmendli dönemi Cin Camii kitabesi jandarma operasyonuyla bulundu ve devlet korumasına alındı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:23
Tokat'ın Niksar ilçesinde 13 Mart 2002'de çalınan ve Danişmendli hükümdarı Gümüştekin'in adını taşıyan en eski Türk kitabelerinden biri olan Cin Camii kitabesi, jandarmanın yürüttüğü operasyonla ele geçirildi ve devlet korumasına alındı.

Operasyon ve ele geçirme

Tokat Valiliği koordinesinde Niksar Kaymakamlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar sonucu gerçekleştirilen operasyonda, 23 yıldır kayıp olan kitabe ele geçirildi.

Kitabenin tarihi değeri

Danişmendli Beyliği dönemine tarihlenen ve Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu'ya gelen Türklerden kalan eserler arasında en önemli örneklerden sayılan kitabe, Gümüştekin oğlu Melik Salar Aydoğdu tarafından H. 555/M. 1160 tarihinde yaptırıldığını belirten yazıya sahip. Eser, ilk ve tek olması nedeniyle Danişmendli tarihi ve Anadolu Türk tarihi açısından büyük önem taşıyor.

Gerekli incelemelerin ardından eser devlet korumasına alındı.

"Fotoğrafları vardı, kendisi 23 yıldır kayıptı"

"Üzerinde \"Bu mübarek mescidin yapılmasını, Gümüştekin oğlu Melik Salar Aydoğdu, Allah’ın rızasını kazanmak için şanı yüce olan Allah’ın sayesinde H. 555/M. 1160 senesinde emretmiştir\" ifadesi yazılı olan kitabe hakkında bilgiler veren şehir tarihi araştırmacısı ve yazar Dr. Danışmend Hüseyin Şahin, \"Danişmendli dönemine tarihlenen kitabe, Malazgirt’ten sonra Anadolu’ya gelmiş Türklerin yapmış olduğu eserlerden kalma en eski Türk kitabesidir. Niksar Erken Dönem Türk Mirası ve Danışmendli başkenti adı altında UNESCO geçici miras listesindedir. Onun için Danişmendli kültür mirasının en yoğun yaşandığı ve en yoğun olduğu şehirlerden bir tanesidir. Bu nedenle Danişmendliler’den kalma ve o dönemin tarihine ışık tutacak çok kıymetli bir kitabedir. Bu kitabe hem Anadolu Türk tarihi açısından hem Danişmendli tarihi açısından çok önemli bir yere konumlanmaktadır. Kitabe 2002 yılında çalınmıştı. Cin Cami dediğimiz küçük bir mescidin kitabesiydi. 1160 tarihinde Gümüştekin oğlu Melik Salar Aydoğdu tarafından yaptırıldığını bildiğimiz, fotoğrafları elimizde olan ama kendisini 2002 yılından beri aradığımız kitabe güvenlik güçlerimizin özellikle Tokat Jandarma teşkilatımızın gayretleriyle açığa çıkartılmış ve teslim alınmıştır. Bu nedenle bu kitabenin Türk tarihi açısından öneminden bahisle başta Tokat Valimiz Abdullah Köklü’ye gayretleri nedeniyle kıymetli kaymakamımız Kadir Perçi’ye ve il Jandarma teşkilatının kıymetli mensuplarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

ŞEHİR TARİHİ ARAŞTIRMACISI VE YAZAR DR. DANIŞMEND HÜSEYİN ŞAHİN

