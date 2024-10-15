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Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor: Ölü Sayısı 42 Bin 344'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları 375. gününde; can kaybı 42,344'e, yaralı sayısı 99,013'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 11:46
Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor: Ölü Sayısı 42 Bin 344'e Ulaştı

Gazze'de Can Kaybı Artmaya Devam Ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 7 Ekim 2023 tarihinden beri sürdürüyor ve son 24 saatte 55 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Gazze'deki sağlık yetkilileri, toplam ölü sayısının 42,344'e, yaralı sayısının ise 99,013'e ulaştığını bildirdi.

Son Gelişmeler ve Sağlık Durumu

Yapılan yazılı açıklamalara göre, son 24 saat içinde gerçekleştirilen hava ve kara saldırılarında 329 kişi yaralandı. Ayrıca, enkaz altında kalan ölülerin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin İsrail güçleri tarafından engellenmesi nedeniyle bu kişilere ulaşılamadığı ifade edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bu durumu her fırsatta kamuoyuna aktarmaya devam ediyor. Saldırılarda ölenlerin sayısının yükselmesi, Gazze'deki insani durumu kritik bir seviyeye getirmiştir.

Böyle trajik gelişmelerin önüne geçebilmek için uluslararası toplumdan yapılacak çağrılar her zamankinden daha önemlidir.

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