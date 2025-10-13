Gazze'de İsrail Destekli Çeteler Salih el-Caferavi'yi Öldürdü

İsrail destekli çetelerin Gazze'nin Sabra Mahallesi'nde sosyal medyada tanınan gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdüğü, naaşının El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

Yayın Tarihi: 13.10.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 13:58
Gazze'de İsrail Destekli Çeteler Salih el-Caferavi'yi Öldürdü

Gazze'de İsrail Destekli Çeteler Salih el-Caferavi'yi Öldürdü

Sabra Mahallesi'nde saldırı ve sosyal medyada yayılan görüntüler

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdü.

Filistin basınında yer alan haberlere göre Caferavi, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, İsrail destekli yasa dışı çetelerce saldırıya uğradı. Olay sırasında Caferavi'nin, bölgedeki yıkımı kayda almak için çalıştığı ve eşya ve ekipmanlarının çete mensupları tarafından çalındığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunan Caferavi'nin naaşının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü görüldü. Çok sayıda Filistinli gazeteci, Caferavi'nin ölümüne ilişkin taziye mesajları yayımladı.

Olayla ilgili olarak Al Jazeera'ya konuşan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı kaynakları, ateşkesin başlamasıyla Gazze'nin güneyinden kuzeyine geri dönen zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin de hedef alındığına dikkat çekti.

Caferavi, ABD merkezli Instagram hesabında 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen suçlar ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktarıyordu ve özellikle Arap dünyasında tanınan bir isim haline gelmişti.

İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak gazeteciyi hedef göstermişti; olayla ilgili tartışmalar ve tepkiler sürüyor.

Gazze Şeridi’ndeki Sabra Mahallesi’nde İsrail’in işgali sırasında silahlandırdığı çeteler...

Gazze Şeridi’ndeki Sabra Mahallesi’nde İsrail’in işgali sırasında silahlandırdığı çeteler tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi için cenaze töreni düzenlendi. İsrail’in neden olduğu yıkımı görüntülemeye çalıştığı sırada saldırıya uğrayan Caferavi’nin eşyaları da çete üyeleri tarafından çalındı. Filistinli gazeteci, Gazze kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Gazze Şeridi’ndeki Sabra Mahallesi’nde İsrail’in işgali sırasında silahlandırdığı çeteler...

İLGİLİ HABERLER

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon Bilim Festivali'ne 3 Günde Yaklaşık 200 Bin Ziyaretçi
2
İsrail kadın ve çocukları infaz etti: Görüntüler tüm dünyayı ayağa kaldırdı
3
Muğla Bodrum'da Otel Lojmanında Bebeğin Ölümü: Anne Tutuklandı
4
Türk Kızılay Başkanı Yılmaz: Mersin'den 3 Bin Tonluk Gemi Gazze'ye Hareket Ediyor
5
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Eş Zamanlı Okul Afet Tatbikatı
6
Farabi'nin 'Müzik Sanatının Büyük Kitabı' Türkçe Baskısı Tanıtıldı
7
Arap Dünyası BM'nin New York Bildirgesini ve İki Devletli Çözümü Memnuniyetle Karşıladı

2025-2026 KYK Burs Başvuruları: GSB'den Resmi Açıklama Bekleniyor

Elektrik Faturaları: 1 Ocak 2026'da Yeni Tüketim Sınırı Getiriliyor

Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor — Süt, Babalık ve Ücretsiz İzinlerde Yeni Düzenleme

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi