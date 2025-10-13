Gazze'de İsrail Destekli Çeteler Salih el-Caferavi'yi Öldürdü

Sabra Mahallesi'nde saldırı ve sosyal medyada yayılan görüntüler

İsrail'in Gazze Şeridi'ni işgal ettiği dönemde silahlandırdığı çeteler, sosyal medyada tanınan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi'yi öldürdü.

Filistin basınında yer alan haberlere göre Caferavi, Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde, İsrail destekli yasa dışı çetelerce saldırıya uğradı. Olay sırasında Caferavi'nin, bölgedeki yıkımı kayda almak için çalıştığı ve eşya ve ekipmanlarının çete mensupları tarafından çalındığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üzerinde "basın" yazılı çelik yelek bulunan Caferavi'nin naaşının Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüğü görüldü. Çok sayıda Filistinli gazeteci, Caferavi'nin ölümüne ilişkin taziye mesajları yayımladı.

Olayla ilgili olarak Al Jazeera'ya konuşan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı kaynakları, ateşkesin başlamasıyla Gazze'nin güneyinden kuzeyine geri dönen zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin de hedef alındığına dikkat çekti.

Caferavi, ABD merkezli Instagram hesabında 330 binden fazla takipçiye, İsrail'in Gazze'de işlediği iddia edilen suçlar ve Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları aktarıyordu ve özellikle Arap dünyasında tanınan bir isim haline gelmişti.

İsrail ordusu ise Caferavi'nin paylaşımlarına ilişkin karşı açıklamalar yaparak gazeteciyi hedef göstermişti; olayla ilgili tartışmalar ve tepkiler sürüyor.

Gazze Şeridi’ndeki Sabra Mahallesi’nde İsrail’in işgali sırasında silahlandırdığı çeteler tarafından öldürülen Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi için cenaze töreni düzenlendi. İsrail’in neden olduğu yıkımı görüntülemeye çalıştığı sırada saldırıya uğrayan Caferavi’nin eşyaları da çete üyeleri tarafından çalındı. Filistinli gazeteci, Gazze kentinde düzenlenen törenle toprağa verildi.