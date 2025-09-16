Gazze'de İsrail Saldırıları: 38 Filistinli Can Kaybı

İsrail'in Gazze Saldırılarında 38 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 35'i Gazze kentinden olmak üzere toplam 38 Filistinli hayatını kaybetti. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların Gazze kenti başta olmak üzere şeridin farklı bölgelerinde yoğunlaştığını aktardı.

Kuzeybatı ve doğu saldırıları: 31 ölü

Gazze kentinin kuzeybatısı ve doğusuna düzenlenen iki saldırıda 31 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Emn kavşağı yakınlarında Filistinli ailelere ait bitişik evleri hedef aldı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların olduğu 8 Filistinli öldü, en az 40 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi halen enkaz altında bulunuyor. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri enkaz altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kentin doğusundaki Derec mahallesinde Filistinlilerin kaldığı iki evin daha bombalanması sonucu en az 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Saldırı nedeniyle çevredeki evlerde de yıkımlar meydana geldi. Her iki saldırı sonucu enkaz altından şu ana kadar 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Güney ve batıda hedefler

İsrail ordusu, Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesinde bir evi hedef aldı; saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nda bir eve yönelik saldırıda ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan mahallesinde Hamame Okulu çevresi ve Birket bölgesindeki evler de hedef alındı. Birket'teki bazı evler patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçuruldu; bölgede ayrıca Filistinlilere ait evlere İHA'lardan ateş açıldığı bildirildi. İsrail savaş uçakları Muhabarat ve Kerame bölgelerini de yoğun şekilde hedef aldı.

Orta kesim: Deyr Belah ve Bureyc

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde, Deyr Belah kentindeki Suk caddesinde bir evin hedef alındığı saldırıda anne-baba ve çocukları olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Bureyc Mülteci Kampı'ndaki Ebu Hemise Okulu'nda zorla barındırılan Filistinlilerin çadırının da hedef alındığı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer ve sağlık kuruluşları, saldırılarda ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ettiklerini bildiriyor; arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.