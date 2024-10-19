Gazze'de İsrail Saldırıları: 400'den Fazla Ölü

Gazze'deki Durum: Sivil Savunma Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Gazze‘deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail güçlerinin Gazze’nin kuzeyine yönelik yaptıkları saldırıların sonuçlarını duyurdu. Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, son 15 gün içinde çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 400'den fazla Filistinli vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Bu koşullarda, Gazze’deki insani durumun daha da kötüleştiğine değinildi. Saldırıların bıraktığı yıkım, bölgedeki halkın yaşam şartlarını olumsuz etkiliyor ve yardıma ihtiyaç duyan birçok insan için acil çözümler gerektiriyor.