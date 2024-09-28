Gazze'de İsrail Saldırıları: Can Kaybı 41.586'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren başlattığı saldırılar, 358 gündür aralıksız sürüyor. Bu çatışmalar neticesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 41.586'ya ulaştı.

Son 48 Saate Ait Veriler

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 48 saatte İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırılarda 52 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 118 kişininde yaralandığı belirtildi. Ayrıca, bu süre zarfında Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında "4 katliam" gerçekleştirildiği ifade edildi.

Yaralı ve Enkaz Altındaki Durum

Yalnızca 7 Ekim'den itibaren gerçekleştirilen saldırılarda yaralı sayısının 96.210'a çıktığı kaydedilirken, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu, ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

Bu acı veriler, çatışma bölgesindeki insani krizin derinleştiğine işaret ediyor ve uluslararası toplumda bu duruma yönelik endişeleri artırıyor.