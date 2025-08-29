DOLAR
Gazze'de Kıtlık Derinleşiyor: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Gazze'de İsrail ablukası ve saldırılar nedeniyle kıtlık sürüyor; son 24 saatte 5 kişi açlıktan öldü, 7 Ekim'den bu yana can kaybı 322'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 14:22
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 14:22
Gazze'de Kıtlık Derinleşiyor: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Gazze'de Kıtlık Derinleşiyor: Son 24 Saatte 5 Kişi Daha Açlıktan Öldü

Sağlık Bakanlığı: Toplam can kaybı 322 kişiye yükseldi

Gazze Şeridi'nde İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle yaşanan kıtlık derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş tarafından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 322'ye yükseldiği ve bunlardan 121'inin çocuk olduğu belirtildi. Burş, durumu "Gazze, dünyanın gözleri önünde yavaş yavaş ölüyor. Kıtlık, korkunç bir sessizlik içinde masumların canlarını alıyor." sözleriyle özetledi.

Birleşmiş Milletler (BM) destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporuna göre, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentinde kıtlığın "felaket seviyesi" olarak bilinen 5. seviye olduğu kanıtlarla doğrulandı. IPC raporu, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insanın açlık, yoksulluk ve ölüme yakın felaket koşullarıyla karşı karşıya" olduğunu tespit etti.

İsrail'in uyguladığı sıkı abluka ve saldırılar nedeniyle Gazze'de su, ilaç, tıbbi gereç ve hijyen malzemesi bulunamıyor; temel gıda kıtlığı yaygınlaşmış durumda. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını" belirtiyor.

Raporda ayrıca, sivil altyapının büyük kısmı tahrip edilmiş durumda; İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze'nin %88'i hasar gördü. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede, saldırılar ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, birçok kişinin defalarca yerinden edildiği kaydedildi.

Yerinden edilen Filistinliler, eksik temel malzemelerle derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık barınaklarda yaşıyor; hijyen eksikliği nedeniyle okullarda bulaşıcı hastalıklar yayılıyor. İsrail ordusunun günlük düzenlediği saldırılar ise sık sık yerinden edilenlerin barındığı çadırları ve sivil noktaları hedef alıyor.

