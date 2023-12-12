Gazze’de kriz büyüyor: İsrail Hizbullah’a yeşil ışık yaktı

Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana devam eden çatışmalarda sivil ölümleri artarken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, operasyonun uzun süreceğini belirtti. Gallant, Lübnan sınırındaki gerilime de değinerek, Hizbullah ile anlaşmaya açık olduklarını ancak bunun için güvenli bölge şartını öne sürdü.

Gazze’de kriz büyüyor: İsrail Hizbullah’a yeşil ışık yaktı
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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki operasyonun mevcut aşamasının “zaman alacağını” söyledi. Gallant, çatışmaların mevcut aşamasının haftalarca, askeri faaliyetlerin ise aylarca sürebileceğini belirtti. Gallant, “Kendimizi savunacağız. İsrail’in geleceği için mücadele ediyorum” dedi.

Gallant, operasyonun bir sonraki aşamasının ise Hamas’ın direniş noktalarına karşı yürütülecek düşük yoğunlukta saldırılardan oluşacağını kaydetti. Gallant, “Hamas’ın altyapısını, silah depolarını, roket üretim tesislerini, tünellerini ve komuta merkezlerini hedef alacağız. Hamas’ın liderlerini de bulup ortadan kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Hizbullah’a güvenli bölge şartı

Gallant, ülkesinin Gazze Şeridi’nde kalıcı olarak kalmaya niyeti olmadığını belirtmiş, savaş sonrası yönetim için alternatifleri görüşmeye açık olduklarını vurgulayarak bunun Hamas ya da İsrail olmayacağını söylemişti.

Lübnan sınırındaki gelişmelere ilişkin soruyu da yanıtlayan bakan, İsrail’in Hizbullah ile anlaşmaya varma ihtimali olduğunu söyledi. Gallant, “Hizbullah ile savaşmak istemiyoruz. Ancak bunun için bazı şartlarımız var. İsrail-Lübnan sınırı boyunca güvenli bölge oluşturulması ve uluslararası güçlerin bu bölgede konuşlandırılması gerekiyor. Ayrıca Hizbullah’ın İran’dan aldığı silahları bırakması ve Lübnan hükümetine bağlı kalmayı kabul etmesi lazım” dedi.

Gazze’de insani kriz

Öte yandan, Gazze Şeridi’nde yaşanan çatışmalarda sivil ölümleri artmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 4 bin 500’den fazla sivil hayatını kaybetti, 15 bin kişi yaralandı. Gazze’deki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu, elektrik, su, yakıt ve gıda sıkıntısı yaşandığı belirtiliyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze’deki insani yardım sisteminin çökme riskinin çok yüksek olduğunu belirterek, “Bunun sonuçları çok yıkıcı olur” uyarısında bulundu. Guterres, Gazze’de ateşkes sağlanması için uluslararası toplumu acil olarak harekete geçmeye çağırdı.

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