Gazze'de Öldürülen Gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın Vasiyeti Yürekleri Dağladı

Nasır Hastanesi saldırısında hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın oğluna bıraktığı vasiyet yürekleri dağladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 23:38
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 23:38
Gazze'de Öldürülen Gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın Vasiyeti Yürekleri Dağladı

Gazze'de Öldürülen Gazeteci Meryem Ebu Dekka'nın Vasiyeti Yürekleri Dağladı

Nasır Hastanesi saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Meryem Ebu Dekkanın, oğluna bıraktığı vasiyet sosyal medyada paylaşılınca büyük yankı uyandırdı.

Sosyal medyada yayılan fotoğrafta Meryem ile oğlunun elinde yaş pasta tutarken çekilmiş görüntüsü yer alıyor. Vasiyetinde oğluna şu sözlerle seslendi: "Büyüyüp evlendiğinde bir kız çocuğun olursa ona benim adımı ver".

Meryem Ebu Dekka, oğluna "Annesinin kalbi, ruhu, Gays oğlum" diye seslendi ve "Benim için sakın ağlama, çalışkan ol, başarılı ol. Senin büyük bir iş adamı olmanı isterim" ifadelerini kullandı.

Oğluna annesini unutmaması gerektiğini ve onun için her şeyi yaptığını hatırlatan Ebu Dekka, vasiyetinde ayrıca ibadetin önemine vurgu yaparak namazı aksatmaması gerektiğini üç kez belirtti.

İsrail'in hedef aldığı gazeteciler

Nasır Hastanesi'nin 4. katına yapılan hava saldırısında yaşamını yitirenler arasında 5 gazeteci bulunuyor. Saldırıda ölenler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısrı, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de görev yapan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te çalışan Muaz Ebu Taha ile gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer alıyor.

Ayrıca İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevası bölgesindeki saldırılarda gazeteci Hasan Duvhan da hayatını kaybetti.

