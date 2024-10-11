Gazze'de Sağlık Hizmetleri Tehlikede: DSÖ'den Uyarı

DSÖ Genel Direktörü'nden Kritik Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yardım misyonlarının erişimlerini sürekli engellediği Gazze bölgesinin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmetinin kalmadığını açıkladı.

Yardım Misyonlarına Erişim Engeli

Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyine giden iki yardım misyonunun tekrar engellendiği ve erişimlerinin reddedildiğini bildirdi. Bu durum, bölgedeki sağlık hizmetlerinin durumu konusunda kaygı verici bir tablo oluşturuyor.

İnsani Yardım Çağrısı

Ghebreyesus, İsrail'e zorla yerinden etme taleplerini durdurması ve hastaneleri koruması için uyarıda bulundu. "Gazze'nin kuzeyinde neredeyse hiç sağlık hizmeti kalmadı. İnsanların gidecek yeri yok," diye belirtti.

Bölgedeki İnsani Durum Çekişmeli

Ayrıca, Ghebreyesus, insani yardım görevlerinin kolaylaştırılması ve ateşkese yönelik çalışmaların başlatılması çağrısında bulundu. "Bu çatışmada sıkışmış tüm insanların barışa ihtiyacı var," değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Kuruluşlardan İhlal İhbarı

İngiltere, Fransa, ABD ve İsviçre gibi ülkelerden 18 uluslararası yardım kuruluşu, Gazze'nin kuzeyindeki artan gerginliklerin bir insani felaketle sonuçlanabileceği konusunda ortak bir açıklama yaptı. Bu kuruluşlar, İsrail'in Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutmasının durumu daha da ağırlaştıracağı ve insani yardım operasyonlarını engelleyeceği uyarısında bulundular.