Gazze'de Trajik Saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sağlık Sisteminin Çöküşü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bu bölgedeki yerleşim alanlarına şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu durumun korkunç bir katliam olarak nitelendirildiği vurgulandı.

Çocuklar ve Kadınlar Hedefte

Yapılan açıklamalarda, ölenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu belirtilirken, çok sayıda kişi de yaralanmış ve kaybolmuştur. Bu katliamın Gazze sağlık sisteminin çökertilmesiyle aynı zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

İnsani Kriz ve Suçlamalar

Açıklamalarda, İsrail ordusunun bölgedeki sağlık çalışanlarına hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği ve iletişim ile internet hizmetlerini kestiği ifade edildi. Bu durum, derin bir insani krizin baş göstermesine yol açtı.

Uluslararası Tepkiler

İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırıların ardından, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizlik eylemlerinin kınandığı duyuruldu. Ayrıca, uluslararası topluma bu suçların lanetlenmesi çağrısı yapılarak, Cibaliya Mülteci Kampı ve Meşru Beyt Lahiya gibi bölgelerdeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğu belirtildi.