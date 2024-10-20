DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.319.659,91 -0,01%

Gazze'de Saldırı: 73 Can Kaybı ve Yaralılar

İsrail'in Gazze'nin Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği saldırıda 73 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 00:21
Gazze'de Saldırı: 73 Can Kaybı ve Yaralılar

Gazze'de Trajik Saldırı

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Meşru Beyt Lahiya bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 73 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Sağlık Sisteminin Çöküşü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bu bölgedeki yerleşim alanlarına şiddetli saldırılar gerçekleştirdiği ifade edilerek, bu durumun korkunç bir katliam olarak nitelendirildiği vurgulandı.

Çocuklar ve Kadınlar Hedefte

Yapılan açıklamalarda, ölenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu belirtilirken, çok sayıda kişi de yaralanmış ve kaybolmuştur. Bu katliamın Gazze sağlık sisteminin çökertilmesiyle aynı zamana denk geldiğine dikkat çekildi.

İnsani Kriz ve Suçlamalar

Açıklamalarda, İsrail ordusunun bölgedeki sağlık çalışanlarına hastaneleri derhal tahliye etmelerini istediği, hastanelere yakıt girişini engellediği ve iletişim ile internet hizmetlerini kestiği ifade edildi. Bu durum, derin bir insani krizin baş göstermesine yol açtı.

Uluslararası Tepkiler

İsrail'in gerçekleştirdiği bu saldırıların ardından, kadın ve çocuklara yönelik etnik temizlik eylemlerinin kınandığı duyuruldu. Ayrıca, uluslararası topluma bu suçların lanetlenmesi çağrısı yapılarak, Cibaliya Mülteci Kampı ve Meşru Beyt Lahiya gibi bölgelerdeki soykırımdan İsrail, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve bu suçlara ortak olan diğer ülkelerin sorumlu olduğu belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Hayatını Kaybetti
2
İran, Netanyahu'nun Konutuna Yönelik İHA Saldırısını Hizbullah'a Atfetti
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demokrasi Vurgusu
4
Rize'de Kar Mağdurları Kurtarıldı
5
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Eğitimde Yeni Düzenlemeler
6
Denizli'de Jandarmadan Şehit Oğluna Sürpriz Doğum Günü
7
Kumluca'da Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’