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Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Ölü Sayısı 42 Bin 126'ya Yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 42 bini aştı, son 24 saatte 61 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 13:58
Gazze'de Saldırılar Devam Ediyor: Ölü Sayısı 42 Bin 126'ya Yükseldi

Gazze'de Can Kaybı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucunda Gazze Şeridi'nde can kaybı 42 bin 126'ya yükseldi.

Son 24 Saatte Yaşananlar

Son 24 saat içerisinde, Gazze'nin çeşitli noktalarına düzenlenen saldırılarda 61 Filistinli hayatını kaybetti, 231 kişi ise yaralandı.

Resmi Açıklamalar ve Durum Analizi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in hâlâ Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "371 gündür süren bu soykırımın sonuçları ağırlaşıyor" ifadelerine yer verdi.

Son verilere göre, İsrail’in düzenlediği saldırılarda toplam ölü sayısı 42 bin 126’ya ulaşırken, yaralıların sayısının da 98 bin 117 olduğu belirtildi. Bu arada, enkaz altında ve yol kenarlarında hâlâ ölüler bulunduğu, sağlık ekiplerinin ve sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşmakta zorluk yaşadığı ifade edildi.

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