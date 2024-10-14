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Gazze'de Soykırım İddiaları: Sağlık Görevlisinden Korkutucu Açıklama

Faris Afane, Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar için 'katliam ve soykırım' ifadesini kullandı.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:11
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:11
Gazze'de Soykırım İddiaları: Sağlık Görevlisinden Korkutucu Açıklama

Gazze'nin Kuzeyinde Soykırım İddiaları

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılar sonrası sağlık alanında önemli açıklamalar yapıldı. Ambulans ve Acil Servis Müdürü Faris Afane, son yaşanan olayları "tam anlamıyla katliam ve soykırım" olarak nitelendirdi.

Sosyal Medyada Açıklama Yaptı

Afane, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusunun son on gündür Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarını yoğunlaştırdığına dikkat çekti. Bereke ve Reşid bölgelerine yönelik düzenlenen saldırılar sonrası ambulans ekiplerinin görevlerini yerine getirmek üzere hareket ettiğini belirtti.

Acil Durum ve Hedef Alınma

Faris Afane, açıklamasında, "İsrail güçleri, insani görevlerimizi yerine getirirken bizi doğrudan hedef aldı," diyerek ambulansların da saldırılara maruz kaldığını söyledi. Özellikle Cibaliya'da bulunan Yemen es-Said Hastanesi önündeki sağlık görevlilerinin ve yaralıların bu saldırılardan etkilendiğine vurgu yaptı.

Büyük Felaket Uyarısı

Ambulansların Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesine gitmek zorunda kaldığını ifade eden Afane, "Orada yaşananlar tam anlamıyla bir katliam ve soykırım," şeklinde konuştu. Dünya kamuoyuna da seslenen Afane, "Eğer dünya harekete geçmezse büyük bir felaket gerçekleşebilir," diyerek durumu ele aldı.

Saldırılar ve Kayıplar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun bölgelerine yönelik uyguladığı kara ve hava saldırılarının büyük bir yıkıma sebep olduğu belirtildi. 7 Ekim 2023'ten itibaren düzenlenen operasyonlar sonucunda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 227 Filistinli hayatını kaybederken 98 bin 464 kişi de yaralandı.

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