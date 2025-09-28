Gazze'de Yakıt Engeli: Sivil Savunma İsrail'i Suçladı

Yetkili Muhammed Mugayir: Yakıt Kesintisi Hayat Kurtarma Operasyonlarını Tehdit Ediyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in yakıt girişini engelleyerek sivil savunmanın görevlerini yerine getirmesini zorlaştırdığını açıkladı. Kurumun İnsani Destek ve Uluslararası İlişkiler Dairesi Müdürü Muhammed Mugayir, durumu yazılı bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Mugayir, açıklamasında İsrail'in Gazze kentindeki insani yardım hizmetlerini kasıtlı olarak aksatmayı ve bölge sakinleri üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını belirtti. Açıklamada, arama-kurtarma ile yangın söndürme araç ve ekipmanlarının çalışması için gerekli yakıt ikmalinin girişinin engellendiği vurgulandı.

Mugayir, 'İsrail, arama-kurtarma ve yangın söndürme araç ve gereçleri için kullanılacak yakıtın temin edilmesini engelleyerek Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunmanın işlevlerini yerine getirmesini zorlaştırıyor' ifadelerini kullandı.

Yetkili, basit miktardaki yakıtın bile girişinin engellenmesi nedeniyle sivil savunma hizmetlerinde ciddi gerileme yaşandığı konusunda uyardı. Bu engellemelerin sürmesinin insani müdahale kapasitesini olumsuz etkileyeceği ve yeni bir krize yol açacağı belirtildi.

Mugayir, ellerindeki yakıt miktarının araçları ancak bir hafta ve sınırlı sayıda görev için çalıştırmaya yetecek durumda olduğunu bildirdi.

Sivil Savunma yetkilisi, ilgili tüm taraflara, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarına yakıt ulaştırılmasına izin verilmesi ve Gazze'deki binlerce sivilin hayatının kurtarılması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıt ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 66 bin 5 Filistinli hayatını kaybetti, 168 bin 162 kişi yaralandı.