Gazze'de Yarım Milyona Yakın Filistinli İsrail Saldırıları Nedeniyle Göç Etmek Zorunda Kaldı

Gazze'de Yarım Milyona Yakın Filistinli Göçe Zorlandı

İsrail saldırıları, yardım kısıtlamaları ve yerinden edilmeye ilişkin belirsizlik bölgeyi derinden etkiliyor

İsrail ordusunun işgal planı kapsamında kara saldırılarına başladığı Gazze kentinde, yaklaşık yarım milyona yakın Filistinli göç etmek zorunda kaldı. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinden güney bölgelere yönelen bu kitlesel hareket, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, dünyanın gözü önünde "Büyük Felaketi" (Nekbe) 77 yıl sonra bir kez daha yaşıyor. İsrail ordusu, geçen ay hava bombardımanlarını yoğunlaştırdığı Gazze kentine 15 Eylül'de kara saldırılarını başlattı.

Gazze kenti, daha önce 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı bir merkez olarak kaydedilmişti. Ancak yoğun saldırılar ve insani yardımların kısıtlanması nedeniyle kentte kalanların sayısı azaldı; İsrail basınına konuşan bir ordu yetkilisi, 480 bin Filistinlinin güney bölgelere göç ettiğini belirtti.

Gazze hükümeti ise, İsrail ordusunun Gazze kentine kara saldırılarını başlattığı 11 Ağustos'tan bu yana 3 bin 542 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Bu rakamlar, saldırıların ve yardım engellerinin sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Uzmanlar ve bölgede kalanlar, İsrail'in saldırılarla Gazze kentini yaşanmaz hale getirmeyi ve katliamlarla Filistinlileri göçe zorladığını belirtiyor. Filistinliler, saldırılar ve yardımların kısıtlanması nedeniyle kentten güneye göç etmek zorunda kalıyor.

Göç edenlerin kuzeye geri dönmeleri ise belirsizliğini koruyor. İsrail yönetiminin yayımladığı tahliye bildirimlerinde, zorla yerinden etmeyi içeren uygulamalar ve geri dönüşe ilişkin açık bir garanti yer almıyor; bu da Gazze'deki nüfus hareketlerinin kalıcı olabileceği endişesini güçlendiriyor.

Durumun insani ve siyasi sonuçları ise hızla şekilleniyor: Yardım erişiminin kısıtlı olduğu bir ortamda göç eden yüz binlerce insan, barınma, gıda ve sağlık hizmetlerine erişimde ciddi zorluklarla karşı karşıya.