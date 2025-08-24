Gazze'de Yeni Göç Neredeyse İmkansız: Güney Kentlerin Barınma Kapasitesi Tükenmiş

Gazze'de Yeni Göç Neredeyse İmkansız

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, güneydeki kentlerin İsrail'in Gazze kentinden sürmeyi planladığı 1,3 milyon Filistinliyi barındıracak kapasitede olmadığı belirtilerek yeni bir göçün neredeyse imkansız hale geldiği ifade edildi.

Barınma krizi ve ihtiyaçlar

Açıklamada, Gazze Şeridi genelinde barınma açığının %96'yı aştığı ve kuzeye yönelik işgal tehditleri nedeniyle 2,4 milyon kişinin yeni bir felaketle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

İsrail ordusunun çadır ve barınma malzemesi girişine izin vereceğini duyurmasının ardından bölgede sadece 10 bin çadırın girişine izin verildiği; bunun ise 250 bin çadır ve karavan ihtiyacının yalnızca %4'üne tekabül ettiği kaydedildi.

İsrail'in uluslararası kuruluşların çalışmalarına getirdiği engeller nedeniyle sınır kapılarında çadır veya barınma malzemesi bulunmadığı, bunun da yüz binlerce yerinden edilmiş kişinin sıkıntısını artırdığı ifade edildi.

Güvenlik durumu ve yer değiştirme baskısı

Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yaklaşık %77'sini kontrol altında tuttuğu, bu durumun güney kentlere yönlendirme çabalarını fiilen imkânsızlaştırdığı belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ise İsrail'in yüksek patlayıcı maddelerle yerleşim yerlerini yerle bir ederek, her gün katliamlar işleyerek ve insanları açlığa mahkûm ederek Gazze kentindeki Filistinlileri güneye sürmeye çalıştığını açıkladı. Bakanlık, vatandaşlara yeniden aynı hataya düşmeme ve yaşadıkları yerlerden ayrılmama çağrısı yaptı.

İsrail'in kararları ve uluslararası yardım

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik planı onaylamıştı. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce uygulanmasının beklenmediği aktarılmıştı.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada evlerini kaybeden Filistinlilere çadır ve barınak ekipmanlarının sağlanmasına izin verileceğini iddia etmiş; bu ekipmanların Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla ulaştırılacağını belirtmişti.