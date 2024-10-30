Gazze'deki Doktor Malhis'ten İsrail'e Tepki

Malhis'in Sert Eleştirileri

Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde görev yapan doktor Fadia Malhis, İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları "çok vahşi, acımasız bir katliam" olarak değerlendirdi.

Paneldeki Açıklamaları

Malhis, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "İsrail'in Yalanları" panelinde AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, saldırıların ayrım gözetmeksizin bebekler, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar üzerinde gerçekleştirildiğini dile getirdi. Malhis, "İsrail'in Hamas'a karşı bir yanıt verdiği iddiası tamamen yalan. Her gün Batı Şeria'da saldırılar oluyor. Batı Şeria'da Hamas mı var?" diyerek bu yaklaşımın ne kadar mantıksız olduğunu vurguladı. İsrail’in Varoluşunu Eleştirdi

Malhis, İsrail'in 1948'den beri yalanlar ve gerçekleri çarpıtarak varlığını sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca, İsrail’in Filistin topraklarını işgal ettiğini ve kendi devletini kurarak "Filistin" kelimesinin bile kullanılmasını istemediğini belirtti.

Türk Halkına Teşekkür

Panelin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Malhis, "Gerçekten Türkiye'yi çok seviyorum. Bu yalanları ortaya çıkarmak çok önemli." dedi. Ayrıca, dünya genelindeki diğer ülkelere de İsrail'e karşı tutum almaları çağrısını yaparak, Türkiye'nin Filistin halkı için yıllardır gösterdiği çabaları takdir etti. Türk halkına sonsuz teşekkür eden Malhis, "İnşallah hep birlikte kıyamet gününde onlara (İsrail'e) hesabını soracağız ve hakkımızı İsrail'e, zalim insanlara helal etmeyeceğiz." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

İşgal altındaki Gazze'de bulunan Şifa Hastanesi'nde görevli doktor Fadia Malhis, İsrail'in Filistin'e saldırılarını "çok vahşi, acımasız bir katliam" olarak nitelendirdi.