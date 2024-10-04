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Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup

Gönüllü doktorlar, ABD hükümetine yazdıkları mektupta Gazze'deki sağlık tesislerinde askeri faaliyete tanık olmadıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 10:29
Gazze'deki Doktorlardan ABD Hükümetine Sert Mektup

Gazze'deki Gönüllü Doktorlardan Önemli Açıklama

Gazze'de gönüllü olarak görev yapan 99 doktor, ABD Başkanı Joe Biden'a hitaben bir mektup kaleme aldı. Mektupta, İsrail'in iddialarına karşı çıkarak, çalıştıkları hastanelerde herhangi bir askeri faaliyetle karşılaşmadıklarını açıkladılar.

İsrail'in Desteklenmesine Dikkat Çekildi

İlk olarak Gazze Sağlık Mektupları adlı platformda yayımlanan mektup, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e yönlendirildi. İçeriğinde, "İsrail'e yapılan askeri, ekonomik ve diplomatik desteklerin acilen durdurulması" gerekliliği vurgulandı.

Sistematik Hedef Alınma İddiası

Mektupta, Gazze'deki sağlık altyapısının kasıtlı olarak hedef alındığı belirtilerek, birçok sağlık çalışanının İsrail'in saldırılarına maruz kaldığı ifade edildi. Üzerinde durulan bir başka konu ise, yaralı kadın ve çocukların yaşadığı "beslenme yetersizliği ve yetersiz tıbbi malzeme" eksikliği bileşenleriydi.

Uluslararası Toplumun Sorumluluğu

Temmuz ayında Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırmaya değinerek, Gazze'deki gayriresmi ölü sayısının 118 bini aştığına dikkat çekildi. Mektup, Gazze halkının sürekli yerlerinden edilmesini şoke edici bir durum olarak nitelendirerek, kalıcı bir ateşkes sağlanmadan önce "uluslararası silah ambargosu" çağrısında bulundu.

İsrail Saldırıları ve Şiddetli Kayıplar

İsrail ordusu, Gazze'deki çeşitli sığınakları hedef alarak, 7 Ekim tarihinden bu yana yaklaşık 41 bin 788 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve 96 bin 794 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bu rakamlar arasında, 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın da yer almakta.

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