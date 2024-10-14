Gazze'deki Durumun Kidnediği Çocuklar İçin Cehennem

Gazze'de Yürek Burkan Görüntüler

Uluslararası yardım kuruluşu Save The Children (Çocukları Kurtarın) Orta Doğu Direktörü Jeremy Stoner, Gazze'deki durumun hemen hemen cehennemle eşdeğer olduğunu belirtti. Bazı ülkelerin bölgedeki barış ve güvenliği sağlamak yerine, İsrail'e silah yardımı yapmayı sürdürdüğünü vurguladı:

"Şu anda Gazze'de gördüklerimiz, her gün çocuklar ve aileler için gelen saldırı haberleriyle cehennemin derinliklerine benziyor. Hiçbir yer güvenli değil," dedi Stoner.

Gıda Krizi ve Yok Olma Tehlikesi

Gazze'nin kuzeyinde açlıkla mücadele eden insanlar, saldırılar arasında yiyecek bulamadan hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze'nin güneyinde ise; İsrail jetleri tarafından yapılan hava saldırıları, hastane ve okul gibi sığındıkları bölgelere isabet ederek yerinden edilmiş sivillerin hayatını tehlikeye atıyor. "Kurtarma ekipleri, yanmış ve kömürleşmiş cesetler buldu," ifadelerini kullandı.

Stoner, "Tahliye emirleri gerçek anlamda hayatta kalma imkânlarını ortadan kaldıran birer infaz emrine dönüşebilir," diyerek, sivil kayıpların gerekçelendirilmesine karşı çıktı. "Hangi askeri hedef, sivillerin kitlesel ölümüyle haklı gösterilebilir?" şeklinde konuştu.

Çocuklara Yönelik Saldırılar ve İnsani Kriz

Stoner, Save the Children'ın bugün Deir el-Balah kliniğinde çocuk felci aşılarına başladığını ancak bu çocukların sadece 500 metre ötede bombaların ve yangınların tehdidi altında olduğunu belirtti. "Bunun çocuklara karşı bir savaş olduğu hiç bu kadar açık olmamıştı," dedi.

İnsani yardım kuruluşu, Gazze'deki çocukların karşılaştığı acıların yalnızca erteleyici bir aşı sağlamakla sona ermeyeceğini, acil uluslararası müdahale gerekliliğini vurguladı. "Bombalar, kurşunlar, açlık ve hastalık tehdidi altında yaşıyorlar. Sürekli bir tehdit altındalar," diyen Stoner, artık dünya devletlerinin bu katliamı durdurmak için adım atmasını beklediklerini ifade etti.

Son Olaylar ve Saldırılar

Son olarak, İsrail ordusunun Gazze'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesine saldırdığı bildirildi. Bu saldırıda biri çocuk, diğeri kadın olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirirken, 40 kişi yaralandı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler, aşı yapmayı planladıkları bir okulun hava saldırısıyla vurulduğunu doğruladı.

Bütün bu yaşananlar, Gazze'deki insani krizin derinleşmesine ve çocukların bir savaş malzemesi olmasına neden oluyor.