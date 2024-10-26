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Gazze'deki Hastaneden Çıkarken Yaşanan Korkunç Deneyim

Filistinli kadın, Gazze'deki hastanede günlerce susuz ve gıdasız kaldıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 20:49
Gazze'deki Hastaneden Çıkarken Yaşanan Korkunç Deneyim

Gazze'de İsrail'in Baskınından Kaçış

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen baskından sonra hastaneden kurtulan Ummü Adiy Ebu Helil, yaşadığı korkunç deneyimi paylaştı. Cuma sabahı gerçekleşen baskının ardından hastanede günlerce yiyecek ve su olmadan kaldıklarını belirtti.

Hastaneden Çıkışı

El Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştığında, AA muhabirine konuşan Ebu Helil, "Hastanede kuşatma altında günlerce susuz ve gıdasız kaldık," dedi. Yaralı oğlu ile birlikte sabah saatlerinde Kemal Advan Hastanesi'nden çıkmalarına izin verildiğini dile getiren Ebu Helil, "Ordu, erkekleri, hastaları ve sağlık ekiplerini hastanede alıkoyarken, kadınların Gazze kentine gitmelerine izin verdi," şeklinde konuştu.

10 Kilometrelik Zor Yolculuk

Ebu Helil, yaralı oğlu Adiy ile birlikte, ordu tarafından belirlenen güzergah üzerinden 10 kilometreden fazla yürüdüklerini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın Müsteşar Yardımcısı Mahir Şamiye, baskın sonrası kadınların hastanenin bahçesinde erkeklerden ayrıldığını ve güvenli bir şekilde Gazze kentine gitmelerine izin verildiğini bildirdi. Ancak, ordu tarafından hastalar, yaralılar, sağlık ekipleri ve Başhekim Husam Ebu Safiyye’nin gözaltına alındığını ve onların durumunun belirsiz kaldığını ifade etti.

İnsani Kriz ve Kaybılar

İsrail ordusu tarafından günlerce kuşatılan Kemal Advan Hastanesi'ne yönelik baskın sonucu, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması nedeniyle bazı çocukların yaşamını yitirdiği bildirildi. 7 Ekim’den bu yana süregelen saldırılarda, ölü sayısının 42 bin 924’e ulaştığı, bunun yaklaşık 17 bin 210’unun çocuk, 11 bin 742’sinin ise kadın olduğu belirtildi. Yüz binin üzerinde insan da bu olaylar nedeniyle yaralandı. Enkaz altında binlerce insanın hâlâ olduğu ve halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığı ifade edilen raporlar, insani krizin boyutunu gözler önüne seriyor.

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