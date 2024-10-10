Gazze'deki Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılar Rapor Edildi

Sağlık-Sen'den Gazze Raporu

Sağlık-Sen, Gazze'de 986 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği ve sağlık hizmetlerinin aksadığına dair dikkat çekici bir rapor yayımladı. Bu raporda, İsrail'in uluslararası anlaşmaları ihlal ettiği belirtiliyor.

Uluslararası Anlaşmalar İhlal Ediliyor

Yayımlanan raporda, Sağlık-Sen, bölgedeki sağlık hizmet sunumunun ciddi bir tehlike altında olduğunu ifade etti. Açıklamada, "Gazze'de İsrail tarafından uluslararası anlaşmalar ihlal edilmekte ve sağlık çalışanlarının güvenliği ile sağlık hizmetlerinin sürekliliği göz ardı edilmektedir." denildi.

Sağlık Hizmetlerindeki Çöküş

Rapora göre, savaşın sağlık tesislerine olan etkisi oldukça yıkıcı oldu. 38 hastaneden 23’ü tamamen kapandı ve yalnızca 15 hastane kısmen hizmet vermeye devam ediyor. Ayrıca, sağlık çalışanlarına yönelik saldırılar da devam etmekte. Rapor, 146 doktor ve 260 hemşirenin hayatını kaybettiğini ve en az 310 sağlık çalışanının tutuklandığını ortaya koyuyor.

Uluslararası Tehditler ve Yıkım

Beklenmedik bir çöküş yaşayan sağlık hizmetleri, vatandaşların tıbbi ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalırken, hastanelerdeki doluluk oranları da yükselmektedir. Sağlık-Sen, bu raporu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile paylaşarak uluslararası düzeyde dikkat çekmeyi hedefliyor.