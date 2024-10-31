Gazze'deki Sağlık Krizi: Uluslararası Toplum Tepkisi ve Hamastan Açıklama

Gazze'deki Sağlık Krizi Tırmanıyor

Gazze'deki hükümet, Kuzey Gazze'deki sağlık sektöründe yaşananların, tüm tahminlerin çok ötesinde bir felaket ve trajedi olduğunu duyurdu. Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren hastanelere yönelik saldırıları ve sağlık personeline yönelik öldürücü eylemleri sağlık sisteminin tamamen çökmesine yol açtı.

İsrail’in Saldırıları ve Uluslararası Sorumluluk

Açıklamada, İsrail'in hastaneleri yok etmesi, 1000'den fazla sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi ve tıbbi malzemelerin girişinin engellenmesi gibi eylemlerine dikkat çekildi. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de bu duruma dolaylı olarak katkıda bulunduğu ifade edilerek, dünya sağlık sisteminin uluslararası kanunları uygulamakta başarısız olduğu vurgulandı.

Kritik Durum ve Kurtarma Çabaları

Kemal Advan Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının, sürekli hedef alınan hastanelerde ameliyat yapamadan hasta ve yaralıları ölüme terk etmek zorunda kaldığı bildirildi. Ayrıca, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucunda hastanede yangın çıktığı ve sağlık çalışanlarının yaralandığı belirtildi.

Hamas, Kemal Advan Hastanesi’ne yönelik saldırıyı kınayarak, bu eylemlerin bir tür savaş suçu olduğunu belirtti. Uluslararası toplumun sessizliğini eleştiren Hamas, bu durumun ABD'ye teslim olan bir toplumu utanç içerisinde bıraktığını ifade etti.

BM'nin Açıklamaları

Birleşmiş Milletler sözcüsü Stephane Dujarric de yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan Hastanesi'ne 5 gün önce gönderilen tıbbi malzemelerin bombalanarak imha edildiğini duyurdu.

Gazze'deki sağlık sisteminin karşı karşıya kaldığı bu felakete karşı, uluslararası topluma çağrı yapılarak, hukuki ve tarihi sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.