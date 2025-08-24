Gazze Hükümeti: Gazze Avrupa Hastanesi Kuzeydeki Hastanelerin Alternatifi Olamaz

Gazze Hükümeti İsrail'in Planlarını Kınadı

Gazze'deki hükümet, İsrail'in kuzeydeki Gazze kentini işgal etme ve sağlık kuruluşlarını güneye sürme planlarını kınadı. Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, planların kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Hastanelerin boşaltılmasına tepki

Açıklamada, İsrail'in kuzeydeki sağlık sistemini çökerttiği ve hastanelerin tam kapasite çalışmasına engel olduğu kaydedildi. Hükümet, hastanelerin boşaltılması ya da başka yere nakledilmesinin kabul edilmediğini bildirdi.

Gazze Avrupa Hastanesi'nin durumu

Metinde, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi'nin kuzeydeki hastanelerin alternatifi olamayacağı belirtildi. Hastanenin yıkılmış olduğu, altyapı, ekipman ve sağlık personeli de dahil olmak üzere yeniden inşa edilip faaliyete geçmesi için en az 6 aya ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı değerlendirmesi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Avrupa Hastanesi'ndeki yıkım üzerine yapılan ilk incelemelerde altyapı ve işletim sistemleri, iç ve dış kanalizasyon şebekeleri, su şebekesi, bina ve ekipmanlarda ciddi hasar tespit edildiği aktarıldı.

Bakanlık, gerekli kapasite ve kaynaklar olsa bile hastanenin acilen hizmete başlaması için 2 aya ve 1,3 milyon dolara, tam kapasiteye ulaşması için ise 6 ay ve ek 3 milyon dolara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Uluslararası çağrı

Hükümet, uluslararası topluma Gazze hastanelerini tüm hasta ve yaralılara bakım sağlayabilecek şekilde donatmak için acilen harekete geçme çağrısı yaptı.

İsrail'in Talimatı ve İşgal Planı

İsrail ordusundan 21 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kuruluşlarının telefonlarla aranarak faaliyetlerini durdurmaları ve başka yere nakil için hazırlanmaları yönünde talimat verildiği aktarılmıştı. Açıklamada, kuzeyde sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulacağı ve hasta ile yaralıların kabulü için güneydeki hastanelerin altyapısında düzenlemeler yapıldığı ileri sürülmüştü.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Basında yer alan haberlere göre planın ilk aşamasında yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise merkezdeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

Tarihçe

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.